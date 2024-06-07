Курьеров-нелегалов, выдававших себя за казахстанцев, задержали в Алматы

Полиция Алматы выясняет личности иностранцев, которые незаконно оказывали курьерские услуги в Алматы, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД. Сейчас они водворены в приемник-распределитель.

По сообщению портала Polisia,kz, сотрудники миграционной службы в ходе проведения ОПМ "Нелегал" установили 9 иностранцев, которые работали без соблюдения требований миграционного законодательства.

"В частности, они под регистрацией казахстанцев на одной из курьерских площадок получали заказы на доставку товаров. При проверке установлено, что вышеуказанные граждане не имели при себе документов, удостоверяющих их личность.

Согласно нормам закона "О профилактике правонарушений", иностранные правонарушители водворены в приемник-распределитель. Проводится работа по достоверному установлению личности каждого из них и дальнейшему привлечению к ответственности", — сообщил заместитель начальника управления миграционной службы ДП города Алматы Геннадий Мен.

Ранее мы писали, что Акмолинской области установили 25-летнего гражданина Узбекистана, который жил по поддельным документам на имя другого человека - 34-летнего казахстанца. А нарушившего закон гражданина Турции нашли в донерной в Павлодаре.

До этого в аэропорту Алматы задержали иностранца, предъявившего поддельный паспорт гражданина Бразилии. По данным КНБ, при проведении личного обыска у мужчины обнаружили и изъяли подлинный паспорт, спрятанный в подошве обуви.

Кроме того, в воздушной гавани Алматы задержали двух иностранных граждан, у которых обнаружили поддельные паспорта Франции. Недействительность документов подтвердилась специальными техсредствами. В итоге поддельные паспорта были изъяты, а мужчин депортировали.