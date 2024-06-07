Не пить воду из открытых источников призвали в одном из городов Казахстана

Жителям Кульсары рекомендовали воздержаться от употребления воды из открытых источников, несмотря на постоянную проверку качества воды, передает NUR.KZ со ссылкой на областной Оперативный штаб.

Как сообщили в оперативном штабе по ЧС Атырауской области, санитарно-эпидемиологическая ситуация в регионе остается стабильной.

С начала паводка в Атырауской области не зарегистрировано инфекционных заболеваний, передающихся через воду.

Однако жителей все равно призвали придерживаться мер безопасности.

Замглавы ДСЭК Атырауской области Айгуль Искакова заявила, что работники Департамента постоянно отбирают пробы для контроля качества воды.

"Специалисты еженедельно проводят соответствующие исследования питьевой и воды из открытых водоемов. В настоящее время качество питьевой воды на подтопленной территории соответствует гигиеническим требованиям.

Вода в Кульсары, Махамбетском и Индерском районах находится под пристальным контролем. Рекомендуем жителям не употреблять воду из открытых источников", - заявила Айгуль Искакова.

Напомним, сегодня МЧС РК сообщило, в каких регионах Казахстана паводки еще не наступили.

Так, в городе Кульсары Жылыойского района Атырауской области продолжается откачка талой воды из 10 частных жилых домов. За неделю отведена вода из 4 частных жилых домов. В осушенных домах проведены дезинфекционные работы. Продолжаются берегоукрепительные работы на опасных участках.

Ранее жители города получили 120 млн тенге компенсаций за погибший скот.

При этом стало известно, что во время раздачи гуманитарной помощи между жителями Кульсары произошел конфликт. Одна из местных жительниц получила телесные повреждения.

Кроме того, рабочая комиссия подготовила результаты оценки 1200 объектов, которые пострадали от паводков в Кульсары. Из них уже 357 пострадавших подписали соглашение на получение компенсаций, 109 жителям перечислили средства на личные счета.

Также ранее Минздрав РК обратился к казахстанцам, живущим в пострадавших от паводка регионах.

В числе прочего врачи рекомендовали использовать для питья и приготовления пищи только бутилированную или кипяченную воду.