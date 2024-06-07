4 млн тенге выплатят жителю Уральска больницы из-за смерти матери

Житель Уральска обратился с иском к трем медицинским учреждениям о взыскании компенсации морального вреда из-за ненадлежащей помощи его умершей матери, передает NUR.KZ со ссылкой на Верховный суд.

Как сообщается в официальном аккаунте суда в Facebook, по мнению мужчины, неправильные диагнозы и лечение в трех медучреждениях города ухудшили состояние его матери, а потом и привели к смерти.

"Врачи медучреждений в течение трех месяцев не провели углубленное обследование пациента (матери истца). Правильный диагноз был поставлен незадолго до ее смерти, когда летальный исход был уже необратим", - установил суд.

По заключению Департамента Комитета медицинского и фармацевтического контроля, все три больницы допустили нарушения, которые привели к некачественному оказанию медицинской помощи. Вынесенные ведомством предписания медучреждениями были исполнены.

Назначенная судом комиссионная судебно-медицинская экспертиза частично подтвердила доводы истца и также установила, что медучреждениями были допущены нарушения в ходе оказания помощи пациентке.

"Суд взыскал в пользу истца с каждой из двух больниц по 2 млн тенге в качестве возмещения морального вреда. Апелляция согласилась с этим решением суда", - говорится в сообщении суда.

Судебный акт уже вступил в законную силу.

Ранее жительница Актобе подала в суд на поликлинику, в которой лечился ее покойный супруг. Женщина заявила, что ее муж умер из-за некачественного и несвоевременного лечения. В итоге учреждение обязали компенсировать актюбинке моральный вред в сумме 700 тыс. тенге.

Также в Актюбинской области суд обязал больницу выплатить более 11 млн тенге в качестве компенсации морального вреда и материального ущерба в пользу ребенка, ставшего инвалидом. Он нуждался в проведении операции, но в медучреждении ее не провели из-за неготовности аппарата, и время оказалось упущено.