"Мы против": жители Жезказгана недовольны соседством с бездомными (видео)

Жители областного центра Ұлытау - Жезказгана - заявили, что город заполонили бездомные. Горожане не рады такому соседству, передает телеканал "Алматы".

По словам жезказганцев, всему виной соседство с адаптационным центром для лиц, находящихся в трудной жизненной ситуации. Из-за постояльцев центра люди боятся отпускать детей на улицу одних.

"Между двумя улицами расположился этот центр. Они, кажется, там разгуливают пьяными. Мы против этого. Бездомные гуляют по улице, просят сигареты. А если они тронут наших детей? Как долго нам придется за них волноваться?" - сетует горожанин Серик Толеуов.

"Боюсь вывести троих детей на улицу, чтобы поиграть. С утра двери центра вечно распахнуты. Мы не можем оставить без присмотра своих чад", - пожаловалась жительница Жезказгана Жазира Жылкыбаева.

Если верить горожанам, то бездомные буквально "осели" возле их жилых домов. В администрации центра заявляют, что они не должны контролировать и отслеживать их перемещение.

"Здесь мы проводим медицинский контроль за поступившими людьми. Затем мы проводим интервью с этим человеком. Определяем, какая помощь ему нужна. Попавшие сюда будут находиться в этом центре в течение 6 месяцев.

Жители говорят, что они не должны выходить. А они будут гулять, иначе это будет являться нарушением их конституционных прав", - пояснил директор центра ресоциализации лиц, оказавшихся в трудной жизненной ситуации Жакып Аймырза.

Тем временем в акимате утверждают, что никаких противозаконных действий совершено не было.

"На портале госзакупок по аренде здания объявлен конкурс, выиграла подрядная организация. С мая 2024 года переведен в здание по улице Сарыарка, 8.

На сегодняшний день в этом здании имеется 20 мест для приема граждан, оказавшихся в трудной ситуации. В связи с нуждами центра на 2024 год из местного бюджета выделено 105,6 млн тенге", - сообщила руководитель отдела занятости и социальных программ акимата Жезказгана Алия Жылкыбаева.

Специалисты утверждают, что их главная обязанность - это адаптация к обществу граждан, попавших в разные жизненные ситуации. Всего в адаптационном центре сейчас проживают 17 человек.