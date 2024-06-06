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"Летают и кусают": полчища красных жуков атаковали Семей

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Рапсовый листоед
Рапсовый листоед. Скриншот: youtube.com/@newsKTK

Семей атаковали полчища рапсовых листоедов - родственников колорадского жука. Жители жалуются, что насекомые поедают траву и рассаду, передает сайт телеканала КТК.

Небывалое количество жуков-вредителей атаковало огороды и улицы окраин в Семее. Насекомые уничтожают траву и рассаду. Специалисты рассказали - это рапсовый листоед, родственник колорадского жука.

По словам одной из жительниц, никакие средства против этих жуков не помогают, насекомых становится все больше и больше.

"Они еще и летают, также кусают. Мы опасаемся, чтобы они не съели наш огород. Потому что часто замечаю - они везде. Не только на рапсовых растениях, везде: на свекле, на хрене, на помидорах, везде-везде", - говорит женщина.

Как говорят власти, рапсовые листоеды безвредны для людей. А еще в Семее нет средств для того, чтобы избавиться от вредителей. По информации телеканала, в акимате ждут, что скоро их численность сама пойдет на спад.

"Нужно соблюдать всем физическим и юридическим лицам на своей территории, возле своих домов, возле своих огородов, возле своих крестьянских хозяйств, они должны соблюдать санитарное состояние. Тогда этого жука не будет. К особо опасным не относится, к карантинным не относится. За счет государственного бюджета на обработки, на ведение химических каких-то работ, мероприятий деньги на это, финансы не выделяются", - сказала руководитель областного филиала центра фитосанитарной диагностики и прогнозов Арай Канафина.

Источник: КТК

Между тем в конце мая от массового нашествия итальянской саранчи пострадали в Актюбинской области. Специалисты начали химобработку в шести районах региона. С начала мая отрождения личинок вредителя зафиксированы в Иргизском, Мугалжарском, Уилском, Байганинском, Шалкарском, Темирском и Кобдинском районах.

О нашествии саранчи специалисты предупреждали и жителей Атырауской области.

При этом масштабное нашествие саранчи в Казахстане прогнозировали еще в прошлом году. Наибольшее распространение стадных саранчовых, согласно прогнозу, ожидается в Актюбинской, Костанайской, Туркестанской, Жамбылской областях.

А в Астане с наступлением лета жители жалуются на нашествие комаров и мошек. В городе проходит второй этап дезинсекции.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2113581-letayut-i-kusayut-polchishcha-krasnyh-zhukov-atakovali-semey/

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