Сын судьи из Уральска взыскал с государства 48 млн тенге после его смерти

Сын следственного судьи из Уральска, который в марте прошлого года скончался на рабочем месте, взыскал с государства 48 миллионов тенге, передает портал "Мой город".

Сын следственного судьи из Уральска Нурлана Губашева, скончавшегося в марте прошлого года на рабочем месте, взыскал с государства 48 млн тенге.

Напомним, что причиной смерти Губашева стала невризма восходящей части дуги аорты, разрыв аневризмы восходящей части дуги аорты, осложнившаяся тампонадой сердца. Мужчина умер до приезда скорой помощи, ему было 55 лет.

Сразу после этого комиссия по расследованию несчастного случая со смертельным исходом пришла к выводу, что смерть судьи не была связана с трудовой деятельностью и не подлежит учету.

Однако его сын не согласился с этим решением и обратился в суд, потребовав признать смерть отца наступившей при исполнении им служебных обязанностей. Также он попросил взыскать компенсацию в размере 60-месячного должностного оклада - 48 млн тенге. Отмечается, что зарплата Губашева составляла 800 789 тенге. Судья воспитывал сына один.

В итоге суд принял решение удовлетворить иск и признать, что смерть Губашева наступила при исполнении им служебных обязанностей. 48 млн тенге взыскали в пользу сына с департамента судебной администрации РК.

Решение суда вступило в законную силу.

Добавим, недавно жительница Актобе отсудила у поликлиники, где лечился ее муж с инвалидностью, 700 тысяч тенге в качестве морального ущерба. Она заявила, что ее супруг умер из-за некачественного и несвоевременного лечения.

В апреле суд в Актюбинской области больницу обязал выплатить 10 млн тенге в качестве компенсации морального вреда в пользу ребенка, ставшего инвалидом.

В другом случае поликлинику в Кызылорде обязали выплатить 1,5 млн тенге многодетной матери в качестве возмещения морального вреда за ненадлежащее оказание медпомощи.