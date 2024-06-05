Участок одной из улиц полностью перекроют для транспорта в Алматы

В Алматы в ночь с пятницы на субботу полностью перекроют участок улицы Розыбакиева в Бостандыкском районе из-за ремонта трубопровода, передает NUR.KZ со ссылкой на "Алматинские теплосети".

С 23:00 7 июня до 08:00 8 июня в Бостандыкском районе Алматы будет закрыто движение для автотранспорта по улице Розыбакиева от улиц Байкадамова до Журавлева.

Движение будет закрыто в обе стороны.

Временные ограничения вводятся для обеспечения безопасности проведения плановых работ на участке магистрального трубопровода, пролегающего под проезжей частью.