Участок одной из улиц полностью перекроют для транспорта в Алматы
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В Алматы в ночь с пятницы на субботу полностью перекроют участок улицы Розыбакиева в Бостандыкском районе из-за ремонта трубопровода, передает NUR.KZ со ссылкой на "Алматинские теплосети".
С 23:00 7 июня до 08:00 8 июня в Бостандыкском районе Алматы будет закрыто движение для автотранспорта по улице Розыбакиева от улиц Байкадамова до Журавлева.
Движение будет закрыто в обе стороны.
Временные ограничения вводятся для обеспечения безопасности проведения плановых работ на участке магистрального трубопровода, пролегающего под проезжей частью.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2112891-uchastok-odnoy-iz-ulic-polnostyu-perekroyut-dlya-transporta-v-almaty/