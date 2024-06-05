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Администрацию кафе в Алматы оштрафовали за мойку мусорного бака в реке

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Терренкур
Терренкур. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

В соцсетях появилось видео с кадрами того, как работники одного из кафе, расположенных вдоль Терренкура, мыли в реке мусорный бак, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД.

Нарушение выявили стражи порядка в ходе мониторинга Сети.

"Участковыми инспекторами управления полиции Медеуского района проведена проверка и установлено, что данное противоправное действие совершено сотрудниками одного из кафе, расположенных вдоль реки Терренкур", - заявили в полиции.

По факту нарушения правил благоустройства города в отношении администрации указанного заведения составлен административный протокол. Администрацию кафе оштрафовали на 110 тыс. тенге.

Отметим, согласно статье 505 КоАП РК, нарушение правил благоустройства территорий городов и населенных пунктов, а также разрушение объектов инфраструктуры, уничтожение и повреждение зеленых насаждений городов и населенных пунктов влекут предупреждение или штраф на физических лиц в размере двадцати, на субъектов малого предпринимательства или некоммерческие организации – в размере тридцати, на субъектов среднего предпринимательства – в размере сорока, на субъектов крупного предпринимательства – в размере ста месячных расчетных показателей.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2112561-administraciyu-kafe-v-almaty-oshtrafovali-za-moyku-musornogo-baka-v-reke-video/

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