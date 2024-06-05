Спасательную операцию развернули из-за вороны в Кокшетау (видео)
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В Кокшетау спасатели пришли на помощь вороне, застрявшей в столбе уличного освещения. Пернатую передали волонтерам, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС.
Как сообщается в Telegram-канале Министерства по ЧС РК, застрявшую ворону заметили волонтеры. Они обратились за помощь к спасателям.
На место вызова прибыли кокшетауские пожарные, которые при помощи автолестницы сняли птицу со столба.
"Ворона передана волонтерам. Для нас важна каждая пернатая жизнь", - подчеркнули в МЧС.
Напомним, ранее в области Жетiсу сотрудники МЧС спасли собаку, упавшую в канализационный люк.
До этого мы рассказали, что сразу в двух областях Казахстана развернули операции по спасению лошадей. Так, в ВКО спасатели вызволили троих жеребят, застрявших на островке посреди реки, а в Карагандинской области спасатели вытащили жеребенка, упавшего в грязевую яму.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2112324-spasatelnuyu-operaciyu-razvernuli-iz-za-vorony-v-kokshetau-video/