Спасательную операцию развернули из-за вороны в Кокшетау (видео)

В Кокшетау спасатели пришли на помощь вороне, застрявшей в столбе уличного освещения. Пернатую передали волонтерам, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС.

Как сообщается в Telegram-канале Министерства по ЧС РК, застрявшую ворону заметили волонтеры. Они обратились за помощь к спасателям.

На место вызова прибыли кокшетауские пожарные, которые при помощи автолестницы сняли птицу со столба.

"Ворона передана волонтерам. Для нас важна каждая пернатая жизнь", - подчеркнули в МЧС.

Напомним, ранее в области Жетiсу сотрудники МЧС спасли собаку, упавшую в канализационный люк.

До этого мы рассказали, что сразу в двух областях Казахстана развернули операции по спасению лошадей. Так, в ВКО спасатели вызволили троих жеребят, застрявших на островке посреди реки, а в Карагандинской области спасатели вытащили жеребенка, упавшего в грязевую яму.