"Катается за рулем с пивом": алматинца задержали за незаконное ношение полицейской формы

В соцсетях распространилось видео, на котором житель Алматы совершает нарушения за рулем, одевшись при этом в полицейскую форму, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на городской ДП.

В Telegram-канале EGOV.PRESS появилась публикация, в которой говорится, что некий мужчина, одетый в полицейскую форму, публикует в соцсетях фото и видео, где совершает нарушения.

"В соцсетях опубликовал, как непристегнутый катается за рулем с пивом в автомобиле, паркуется на стоянке для инвалидов и гоняет с ужасной скоростью", - пишут авторы поста.

Корреспонденту NUR.KZ в ДП Алматы сообщили, что мужчина на видео к полиции отношения не имеет.

"По данному факту проведена проверка. В результате установлено, что этот мужчина никакого отношения к полиции не имеет: никогда в рядах ОВД не служил. Он задержан.

За незаконное использование полицейского обмундирования и ряд нарушений ПДД фигурант привлечен к ответственности", - говорится в сообщении.

Напомним, в феврале в области Абай сотрудниками криминальной полиции была задержана группа лжеполицейских, которых подозревают в мошенничестве.

В апреле группа мужчин выдавала себя за страж порядка в Шымкенте - их заподозрили в вымогательством денег, а также требовали ежемесячную плату за "покровительство".

В начале мая в Талгаре засняли нетрезвого мужчину в полицейской форме, который сбежал, когда его начали снимать на камеру и требовать документы. На него составили административный протокол.