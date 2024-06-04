"Живут в постоянной нужде": женщина одна воспитывает 7 детей в Павлодарской области

В Павлодарской области сотрудники колонии оказали помощь и поддержку семье, где женщина одна воспитывает семерых детей, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.

Как сообщает информационный медиапортал ведомства, один ребенок является инвалидом с рождения.

"Как призналась сама мать, пособия им не хватает, дети живут в постоянной нужде. О развлекательных детских игровых площадках они и не мечтают. Сотрудник учреждения, придя на работу, обратился к коллегам с идеей помочь этой семье", - рассказали в ДУИС.

В честь празднования Дня защиты детей общими усилиями были приобретены сладости, фрукты и сертификаты в детский развлекательный игровой центр.

"Чужих детей не бывает, мы должны помогать друг другу. Очень приятно дарить детям внимание, частичку теплоты и доброты, видеть их искренние, неподдельно счастливые улыбки", - отметил начальник учреждения Куаныш Койчубаев.

Многодетная мать поблагодарила сотрудников колонии за оказанную помощь и пожелала им здоровья и благополучия.

А в Алматинской области мать семерых детей продала квартиру, чтобы расплатиться по кредиту, но не смогла погасить долг. Женщину признали банкротом, так как она не работает, не имеет источников дохода и имущества для погашения задолженности.

Ранее стало известно, сколько в среднем получают многодетные семьи в Казахстане. Пособие зависит от числа детей, а доход семьи роли не играет. Государственное пособие по многодетности получают около 579,8 тыс. семей.