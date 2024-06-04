Штраф – 65 млн: газовую компанию наказали в Алматы за злоупотребление положением

Газовая компания в Алматы получила штраф в размере 65 млн тенге за необоснованные доходы. Из-за этого вводится компенсирующий тариф для тысяч потребителей, передает NUR.KZ со ссылкой на прокуратуру.

По информации прокуратуры Алматы, в действиях частной компании был установлен факт злоупотребления доминирующим положением. Оно проявилось в несоразмерном возмещении инвестиций за счет средств потребителей при подключении к внутриквартальным сетям газоснабжения.

"Также установлено превышение тарифа, утвержденного уполномоченным органом в области естественных монополий, получен необоснованный доход.

По результатам рассмотрения акта прокурорского надзора компания была оштрафована на сумму 65 млн тенге по статьям 159 и 164 КоАП РК. Также уполномоченному органу было поручено установить компенсирующий тариф для восстановления прав более чем 14 тысяч потребителей", - сообщили в прокуратуре.

Напомним, в октябре 2020 года стало известно, что в целях минимизации воздействия на окружающую среду все теплоэлектроцентрали в Алматы переведут на газ.

В июле 2021 года президент Касым-Жомарт Токаев поддержал строительство новой парогазовой установки на ТЭЦ-2 в Алматы вместо модернизации старой угольной и поручил приступить к реализации проекта.

В сентябре 2022 года стало известно, что Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) намерен вложить деньги в перевод ТЭЦ-2 на газ.

Также сообщалось, что активная фаза по переводу ТЭЦ-2 в Алматы на газ придется на 2024 год, а завершится до конца 2026 года.

В начале этого года на заседании общественного совета АО "Самрук-Қазына" рассказали, на каком этапе находится перевод ТЭЦ Алматы на газ.