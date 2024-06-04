Предварительные даты школьных каникул на новый учебный год определили в Казахстане
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Проект приказа министра просвещения появился на портале "Открытые НПА". В документе обозначены предварительные даты каникул на следующий учебный год, передает NUR.KZ.
Согласно документу, учебный год стартует 1 сентября 2024 года, а завершится - 25 мая 2025 года.
При этом, согласно приказу:
- первая четверть продлится восемь недель, каникулы начнутся 28 октября и продлятся до 3 ноября;
- вторая четверть также продлится восемь учебных недель, зимние каникулы - с 30 декабря по 8 января;
- третья четверть - 10 учебных недель, весенние каникулы - с 21 по 31 марта;
- четвертая четверть - восемь учебных недель, до 25 мая.
Если документ будет принят, то учащиеся первых классов будут отдыхать дополнительно еще одну неделю - с 3 по 9 февраля.
Экзамены учащиеся 9-10 классов будут сдавать с 29 мая по 9 июня 2025 года, а учащиеся 11-12 классов - с 30 мая по 12 июня 2025 года, говорится в проекте приказа.
Публичное обсуждение проекта продлится до 18 июня.
Напомним, в этом году казахстанским выпускникам запретили проводить пышные банкеты и выезды на автомобилях. Кроме того, в апреле сообщалось, что последний звонок в школах пройдет в новом формате.
В Минпросвещения сообщали также, что вручение аттестатов и награждение знаками особого образца "Алтын белгі" выпускникам 11 (12) классов пройдет с 19 по 22 июня после завершения всех школьных экзаменов.
Добавим также, что в 2022 года Министерство просвещения утвердило новую длительность учебного года в Казахстане, продлив его до 31 мая. Из-за этого в прошлом году последний звонок состоялся 1 июня, госэкзамены для выпускников прошли с 5 по 19 июня, вручение аттестатов для них же - с 20 по 22 июня.
Однако многих родителей это не устроило. Поэтому в августе прошлого года в Казахстане вновь вернули прежнее проведение последнего звонка 25 мая.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2111808-daty-shkolnyh-kanikul-na-sleduyushchiy-uchebnyy-god-opredelili-v-kazahstane/