Предварительные даты школьных каникул на новый учебный год определили в Казахстане

Проект приказа министра просвещения появился на портале "Открытые НПА". В документе обозначены предварительные даты каникул на следующий учебный год, передает NUR.KZ.

Согласно документу, учебный год стартует 1 сентября 2024 года, а завершится - 25 мая 2025 года.

При этом, согласно приказу:

первая четверть продлится восемь недель, каникулы начнутся 28 октября и продлятся до 3 ноября;

продлится восемь недель, каникулы начнутся 28 октября и продлятся до 3 ноября; вторая четверть также продлится восемь учебных недель, зимние каникулы - с 30 декабря по 8 января;

также продлится восемь учебных недель, зимние каникулы - с 30 декабря по 8 января; третья четверть - 10 учебных недель, весенние каникулы - с 21 по 31 марта;

- 10 учебных недель, весенние каникулы - с 21 по 31 марта; четвертая четверть - восемь учебных недель, до 25 мая.

Если документ будет принят, то учащиеся первых классов будут отдыхать дополнительно еще одну неделю - с 3 по 9 февраля.

Экзамены учащиеся 9-10 классов будут сдавать с 29 мая по 9 июня 2025 года, а учащиеся 11-12 классов - с 30 мая по 12 июня 2025 года, говорится в проекте приказа.

Публичное обсуждение проекта продлится до 18 июня.

Напомним, в этом году казахстанским выпускникам запретили проводить пышные банкеты и выезды на автомобилях. Кроме того, в апреле сообщалось, что последний звонок в школах пройдет в новом формате.

В Минпросвещения сообщали также, что вручение аттестатов и награждение знаками особого образца "Алтын белгі" выпускникам 11 (12) классов пройдет с 19 по 22 июня после завершения всех школьных экзаменов.

Добавим также, что в 2022 года Министерство просвещения утвердило новую длительность учебного года в Казахстане, продлив его до 31 мая. Из-за этого в прошлом году последний звонок состоялся 1 июня, госэкзамены для выпускников прошли с 5 по 19 июня, вручение аттестатов для них же - с 20 по 22 июня.

Однако многих родителей это не устроило. Поэтому в августе прошлого года в Казахстане вновь вернули прежнее проведение последнего звонка 25 мая.