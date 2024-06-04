"Едят все подряд": полчища красных жуков атаковали Семей (видео)

Жители Семея жалуются на нашествие красных жуков, поедающих урожай и кусающих людей. Но чиновники заявили, что не могут помочь горожанам, передает телеканал 24KZ.

Фазила Айтакынкызы живет в районе Холодный ключ. Каждый год пенсионерка сажает огород. Выращенный урожай реализует на рынке. Но в этом году из-за нашествия красных жуков вся растительность оказалась под угрозой: мелкие вредители уничтожают едва появившиеся ростки.

"Таким темпом мы не сможем уберечь свой урожай. Их очень много, едят все подряд – смородину и клубнику. Раньше я не видела таких жуков", - рассказывает жительница Семея Фазила Айтакынкызы.

Насекомые поедают растения без разбора. Местные жители борются с вредителями всеми известными способами. Но даже после проведенной дезинсекции результатов не видно.

"Они поедают наши огороды. Мы боимся, естественно, что они съедят наш урожай. Поэтому мы забили тревогу. Хотим, чтобы нам дали какой-то раствор, чтобы эти жуки не распространялись. Потому что они очень с сильной скоростью распространяются", - жалуется горожанка Татьяна Волкова.

Специалисты госинспекции по защите растений провели проверку.

Выяснилось, что жуки относятся к виду рапсовых листоедов. Эти вредители питаются капустой, репой, рапсом и другими лиственными растениями. По словам экспертов, серьезного вреда жуки не приносят, поэтому борьбу с ними не ведут.

"От него вреда никакого нет человеку, здоровью человека никакого вреда нет. Он также не относится к особо опасным, не относится к карантинным объектам. Да, в этом году численность немного превышает, чем обычно, но это опять-таки связано с погодными условиями, так как зима была тёплая, апрель был местами жарким. Из государственного бюджета на обработку, на ведение каких-то химических работ финансы не выделяются", - заявила руководитель филиала Республиканского методического центра фитосанитарной диагностики и прогнозов Арай Канафина.

В ведомстве лишь разводят руками и советуют горожанам бороться с вредителями своими силами. К слову, недавно необычные жуки появились в Маканчинском районе у побережья озера Алаколь. Там работники санитарной службы провели дезинсекцию вдоль берега.