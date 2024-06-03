Мужчину на доске для серфинга унесло в море в Мангистау

Мужчину на доске для серфинга унесло в Каспийское море в Мангистауской области, передает NUR.KZ со ссылкой на Министерство по чрезвычайным ситуациям.

Как сообщили в МЧС, при патрулировании побережья Каспийского моря был спасен мужчина.

"Сотрудники МЧС доставили на берег мужчину, которого из-за ветра на серфинг-доске течением унесло в море", – говорится в Телеграм-канале министерства.

Спасенный в медицинской помощи не нуждался.

Напомним, в середине мая в Таразе попало на видео чудесное спасение 2-летнего малыша, захлебнувшегося в воде. Патрульный полицейский оказал мальчику первую помощь, ребенок начал дышать.

Как помочь утопающему

На официальном сайте МЧС РК опубликованы рекомендации по оказанию первой помощи при утоплении:

следует извлечь пострадавшего из воды, уложить животом на свое колено и дать воде стечь из дыхательных путей;

далее постарайтесь обеспечить проходимость верхних дыхательных путей, то есть очистите полость рта от посторонних предметов (слизь, рвотные массы и т.п.);

вызовите самостоятельно или с помощью окружающих скорую помощь;

определите наличие пульса на сонных артериях, реакции зрачков на свет, самостоятельного дыхания.

При наличии пульса и дыхания следует:

повернуть пострадавшего на живот;

перекинуть его через бедро (спинку стула, толстую ветку дерева и т.п.);

очистить полость рта: засунуть ему два пальца в рот как можно глубже и надавить на корень языка. Если после этого появились рвотные движения и кашель - удалить воду из легких и желудка, для чего в течение следующих 5-10 минут периодически давить на корень языка, пока вода не перестанет выделяться, при этом можно похлопывать ладонями по спине, а также несколько раз сжать с боков грудную клетку во время выдоха;

после удаления воды положить пострадавшего на бок или живот;

согреть пострадавшего;

наблюдать за пострадавшим, так как в любую минуту может произойти остановка сердца и потребуется реанимация.

Если пульс, дыхание и реакция зрачков на свет отсутствуют - постарайтесь провести сердечно-легочную реанимацию. Реанимацию нужно продолжать до прибытия медицинского персонала или до восстановления самостоятельного дыхания и сердцебиения. Если при осмотре пострадавшего естественное дыхание не обнаружено, необходимо провести искусственную вентиляцию легких.

Внимание! Данная справка носит лишь ознакомительный характер. Не следует прибегать к описанным методам лечения без предварительной консультации с врачом.