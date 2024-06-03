"Спустил штаны и смотрел на детей": эксгибиционист на детской площадке напугал алматинцев

Мужчину, который снял штаны на детской площадке, сняли на видео в Алматы. Стражи порядка ищут правонарушителя, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП города.

Кадры были опубликованы в паблике kris_p_akimat в Instagram.

По словам автора, инцидент произошел 1 июня на детской площадке на улице Муратбаева.

"Этот мужчина на детской площадке стоял, спустивши штаны, стоял смотрел на детей. Вокруг были только женщины с детьми, они вызвали полицию, но до их прибытия он уже ушел", - говорится в публикации (орфография и пунктуация автора сохранены - прим.ред.).

Пользователи отметили, что после таких кадров стало страшно.

" Страшно взрослым, не то что детям", "Ходить с перцовым баллончиком, видимо, уже надо", "Как страшно за детей", - писали в комментариях они.

Некоторые комментаторы решили, что мужчина на видео находится под воздействием наркотиков.

В пресс-службе ДП Алматы корреспонденту NUR.KZ сообщили, что по данному факту проводятся проверка и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на задержание правонарушителя.

"Он непременно будет привлечен к ответственности", - пообещали в полиции.

Отметим, в октябре 2023 года мужчину, спустившего штаны и наблюдающего за борьбой детей, сняли на видео в Экибастузе. На инцидент обратили внимание полицейские.

После инцидента с неизвестным побеседовали очевидцы, призвав на соревнованиях больше не появляться.

А в ноябре мужчина пробежался голышом по торгово-развлекательному центру в Астане. Его действия попали на камеру видеонаблюдения. Как оказалось, сотрудники безопасности задержали его и передали медработникам.