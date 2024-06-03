Сколько часов в неделю могут работать летом дети в Павлодаре

В Павлодарской области молодежи предлагают получить первый трудовой опыт. Но есть аспекты, которые важно учитывать при трудоустройстве несовершеннолетних, передает NUR.KZ со ссылкой на управление труда региона.

Как сообщается на официальном сайте ведомства, молодые люди могут использовать лето для развития профессиональных навыков и накопления ценного опыта, соблюдая при этом необходимые правила.

Так, стоит учитывать, что несовершеннолетние могут заключать трудовой договор только после достижения 16 лет.

Однако для учащихся, достигших 15 лет и получающих среднее образование, а также для 14-летних во время каникул возможно трудоустройство при условии, что это не вредит их здоровью и учебному процессу.

Трудовым законодательством установлены обязанности и права работников и работодателей:

сотрудник обязан исполнять свои функции и следовать установленному режиму труда;

работодатель обязан обеспечить условия, соответствующие нормам трудовой безопасности, а также гарантировать своевременную выплату заработной платы.

Существует ряд ограничений и запретов в работе несовершеннолетних:

закон запрещает трудоустройство лиц младше 18 лет на работу, связанную с тяжелыми условиями и повышенными рисками, а также на должности, требующие полной материальной ответственности;

для несовершеннолетних не допускается совмещение работы, занятость в ночное время и овертайм.

Регулирование рабочего времени:

для лиц от 14 до 16 лет установлен лимит в 24 часа в неделю;

для лиц от 16 до 18 лет - не более 36 часов в неделю.

Важно помнить, что трудовой договор с несовершеннолетними обязан подписываться в присутствии законного представителя.

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