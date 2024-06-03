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Тонны зараженной черешни пытались ввезти в Казахстан из Кыргызстана

Опубликовано:

Черешня
Черешня. Иллюстративное фото: pixabay.com

Инспекторы финтосанитарного контроля в Жамбылской области выявили тонны зараженной черешни, которую пытались провезти через Казахстан в Россию, передает NUR.KZ со ссылкой на МСХ.

На официальном сайте Комитета госинспекции в агропромышленном комплексе МСХ РК сообщается, что на прошлой недели инспекторы два случая попытки ввоза в страну черешни, зараженной личинками карантинного вредителя - дрозофилы. 

Ягоды направлялись из Кыргызстана в Россию через Казахстан. Общий объем зараженной продукции составил свыше 39 тонн. 

За нарушение фитосанитарных требований, согласно статьи 400 КоАП РК, были наложены административные штрафов. Вся зараженная продукция была незамедлительно возращена в страну-экспортера. 

В ведомстве пояснили, что дрозофилы — это маленькие мухи (плодовые мушки) размером всего около 2-4 миллиметров и весом в пару миллиграмм, с обычно коричнево-серыми телами и красноватыми глазами.

Личинки развиваются в субстратах растительного происхождения. Мухи питаются загнивающими овощами и фруктами, вытекающим забродившим древесным соком, плодовыми телами грибов и другими органическими остатками с богатой микрофлорой. 

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2111052-tonny-zarazhennoy-chereshni-pytalis-vvezti-v-kazahstan-iz-kyrgyzstana/

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