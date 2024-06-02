Top.Mail.Ru

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
День Победы
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Заморозки, гроза и сильные дожди: штормовое предупреждение объявили в ряде регионов Казахстана

Опубликовано:

Заморозки
Заморозки. Иллюстративное фото: pixabay.com

Плохие погодные условия ожидаются завтра, 3 июня, в ряде областей Казахстана - синоптики объявили штормовое предупреждение, передает NUR.KZ со ссылкой на РГП "Казигдромет".

3 июня в Акмолинской области ожидается ветер западный, юго-западный днем на севере, востоке области порывы 15-20 м/с. Ночью на западе области ожидаются заморозки 1 градус.

В понедельник на севере, востоке Восточно-Казахстанской области прогнозируют сильный дождь. На севере, востоке, юге области ожидается гроза, днем град. Ветер западный, северо-западный на севере, востоке, юге области 15-20, днем порывы 23 м/с. На юге области - чрезвычайная пожарная опасность.

Днем 3-5 июня в горных районах Жамбылской области ожидается гроза. Ветер северо-восточный 3 июня утром и днем, 4-5 июня сутки на юго-западе, северо-востоке, в горных районах области 15-20 м/с. 3-5 июня на северо-западе, юго-востоке региона сохраняется высокая пожарная опасность.

Завтра на западе, севере, востоке Западно-Казахстанской области тоже ожидается гроза. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный днем на востоке области порывы 15-20 м/с. По области сохраняется высокая пожарная опасность, на западе, юге сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

3 июня на востоке, юге области Абай - гроза. Ветер северо-западный, северный на севере, востоке, юге области 15-20, днем порывы 23 м/с.

Завтра на большей части Мангистауской области сохраняется высокая пожарная опасность. г. Актау: 03 мая ожидается высокая пожарная опасность.

В понедельник на западе, севере Актюбинской области ожидается гроза. Ветер юго-восточный, южный при грозе порывы 15-20 м/с. На севере, западе, юге области сохраняется высокая пожарная опасность.

3 июня на западе, севере, юге Атырауской области тоже ожидается гроза. Ветер юго-западный при грозе порывы 15-20 м/с. На юге, севере, востоке области сохраняется высокая пожарная опасность, на северо-западе области чрезвычайная пожарная опасность.

А на большей части Кызылординской области сохраняется высокая пожарная опасность, на востоке области чрезвычайная пожарная опасность.

Завтра в области Ұлытау ожидается ветер северо-восточный, восточный, днем на юге области порывы 15-20 м/с На юге области ожидается высокая пожарная опасность.

Предстоящей ночью на северо-востоке Карагандинской области возможна гроза. Ветер северо-восточный, восточный, на юге области порывы 15-20 м/с. Ночью на севере области ожидаются заморозки 1 градус. На юге области ожидается высокая пожарная опасность.

На юге, востоке, в горных районах области Жетісу ожидается гроза. Ветер северо-восточный на юге, востоке, в горных районах области порывы 15-20, в районе Алакольских озер временами 23-28 м/с.

Завтра в Северо-Казахстанской области усилится ветер юго-западный, днем 15-20 м/с, на востоке области порывы 23 м/с.

3 июня днем в горах Туркестанской области ожидается гроза. Ветер северо-восточный утром и днем в горных районах области 15-20 м/с. В центре, на северо-востоке, в предгорных районах области сохраняется высокая пожарная опасность, в пустынных районах чрезвычайная пожарная опасность.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2110968-zamorozki-groza-i-silnye-dozhdi-shtormovoe-preduprezhdenie-obyavili-v-ryade-regionov-kazahstana/

pixel

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.