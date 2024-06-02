Top.Mail.Ru

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
День Победы
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Водителя с подложными номерами выявили в Актау

Опубликовано:

Автомобиль с подложными номерами
Авто. Кадр из видео: instagram.com/up_aktau_polisia

Водителя, который ездил на авто с подложными номерами, выявили в Актау - мужчине грозит наказание, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу УП Актау.

Нарушитель был выявлен в ходе оперативно-профилактического мероприятия "Правопорядок".

Полицейские обнаружили, что на автомобиле был установлен подложный номерной знак.

На водителя был составлен протокол по части 4 статьи 590 КоАП РК (Управление транспортным средством с заведомо подложными или поддельными государственными регистрационными номерными знаками).

В настоящее время автомобиль водворен на штрафстоянку.

Согласно статье 590 КоАП РК, управление транспортным средством с заведомо подложными или поддельными государственными регистрационными номерными знаками (знаком), а равно управление транспортным средством с государственными регистрационными номерными знаками, оборудованными с применением устройств и материалов, препятствующих идентификации государственных регистрационных номерных знаков (знака) либо позволяющих их видоизменить или скрыть, влечет административный арест до пяти суток и лишение права управления транспортными средствами на срок один год.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2110941-voditelya-s-podlozhnymi-nomerami-vyyavili-v-aktau/

pixel

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.