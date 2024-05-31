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Часть Алматы осталась без воды из-за аварии на подстанции

Опубликовано:

Вода капает из крана
Кран. Иллюстративное фото: pixabay.com

Сегодня во второй половине дня в двух районах Алматы пропала питьевая воды. В министерстве энергетики прокомментировали ситуацию, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Без питьевой воды остались жители микрорайонов Ерменсай и Ремизовка.

Как сообщили в Минэнерго, в 17:05 произошло отключение в распределительной подстанции.

"Отключение электрической энергии произошло в электрических сетях ТОО "Орхан". Ввиду отключения электрической энергии насосной ТОО "Орхан" имело место ограничение водоснабжения", - говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что по просьбе ТОО АО "АЖК" оказали помощь в переключениях для снятия ограничений.

В 17:55 электроснабжение было восстановлено.

"На данный момент проводятся работы по восстановлению давления в сетях водоснабжения. Со стороны ГКП на ПХВ "Алматы Су" выделено 2 водовоза", - добавили в Минэнерго.

Напомним, ранее сообщалось, что в Актау с мая до конца до лета отключат горячую воду. На МАЭК назвали эту меру вынужденной. Продолжительное отключение связано с масштабной реконструкцией тепломагистральных трубопроводов.

Позже стало известно, что на все лето отключат горячую воду и Риддере. Это связано с большим объемом запланированных работ на Риддерской ТЭЦ.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2110491-chast-almaty-ostalas-bez-vody-iz-za-avarii-na-podstancii/

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