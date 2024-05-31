Спор о посуде довел казахстанцев до суда

В Атырауской области в суде решали спор о закупке посуды на крупную сумму по скидочной цене и образовавшемся двухлетнем долге, передает NUR.KZ со ссылкой на областной суд.

Как сообщается в официальном аккаунте суда в Facebook, гражданское дело по иску о взыскании 780 тыс. тенге рассматривалось Махамбетским районным судом.

Житель Атырауской области в период с февраля по июль 2022 года по устной договоренности перечислил за товар денежные средства на сумму 820 900 тенге.

"Истцу доставлена посуда на сумму 40 тыс. тенге, на остальные средства ответчик от поставки посуды уклонился. Истец потребовал вернуть свои деньги, но ответчик не вернул долг в течение двух лет", - установил суд.

Истец был вынужден обратиться в суд за принудительным взысканием суммы долга.

В результате проведения примирительных процедур стороны достигли взаимного мирового соглашения.

"По условиям соглашения ответчик обязался выплатить истцу 780 900 тенге в течение 8 месяцев частями до первого числа каждого месяца, а истец отказался от требований", - пояснили в суде.

Определением суда утверждено мировое соглашение, производство по делу прекращено.

Ранее стало известно, что житель Кызылорды через суд потребовал возвращения одолженных 22 млн тенге. Теперь по соглашению в течение 9 лет он будет ежемесячно получать по 200 тыс. тенге.

А в Алматинской области мать 7 детей продала квартиру, чтобы расплатиться по кредиту, но не смогла погасить долг. Женщину признали банкротом, так как она не имеет работы, источников дохода и имущества для погашения задолженности.