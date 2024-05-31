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Житель Майкаина сам принял роды у 24-летней жены, пока ждал скорую помощь

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Мужчина и женщина держат детскую вещь
Мужчина и женщина. Иллюстративное фото: pexels.com

Житель Майкаина помог появиться на свет сыну, пока врачи на скорой помощи добирались до дома. Мужчина позвонил в "103" в момент, когда у жены начались частые схватки, передает NUR.KZ со ссылкой на Павлодарскую областную станцию скорой помощи.

Вызов в службу "103" поступил 31 мая в 4 утра. Сельчанин сообщил, что у его 24-летней жены начались частые схватки. Медиков сразу отправили на место, при этом по телефону продолжили консультировать мужчину, как действовать.

"Звонок был на удержании 9 минут. Когда медработники добрались до места, на свет уже появился мальчик. Его вес составил 3 килограмма, рост - 52 сантиметра. Ребенка вместе с мамой в стабильном состоянии доставили в сельскую участковую больницу Майкаина", - сообщили в Павлодарской областной станции скорой помощи.

При этом медики рекомендуют все же не тянуть до последнего, а вовремя обращаться, поскольку роды на дому могут привести к осложнениям.

С начала года в Павлодарской области уже было 13 похожих случаев, в 8 из которых принимали роды родственники, получая консультацию по телефону.

Напомним, 4 января в Майкаине в образовавшийся котлован провалился автобус с пассажирами. В салоне находились водитель и три спасателя Павлодарского филиала Республиканского центрального штаба профессиональных военизированных аварийно-спасательных служб. Позже на месте происшествия были обнаружены тела двух спасателей. Остальных людей не нашли.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2110218-zhitel-maykaina-sam-prinyal-rody-u-24-letney-zheny-poka-zhdal-skoruyu-pomoshch/

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