Главу Нацбанка спросили, подписал ли он петицию по отмене утильсбора в Казахстане

На брифинге в Нацбанке председателя Тимура Сулейменова спросили, подписывал ли он петицию по отмене утильсбора и как может отмена сбора повлиять на инфляцию, передает корреспондент NUR.KZ.

"Я знаю из прессы, что такая петиция существует. Я не подписывал, поэтому мне трудно здесь выразить какое-то мнение. Во-первых, петиция еще подлежит рассмотрению государственных органов, и какие решения там будут приняты по итогу, еще неизвестно.

Соответственно, когда какие-то контуры будут появляться - да, мы возьмем это, посадим в наши модели и посчитаем, как это мы делаем с любым экономическим фактором. Посчитаем и поймем, будет ли какой-то эффект на инфляцию в ту или иную сторону. Пока ничего конкретного нет, мы не видим необходимости что-либо подсчитывать", - сообщил Тимур Сулейменов.

Напомним, ранее с предложением снизить цены на утильсбор и первичную регистрацию авто выступали и депутаты мажилиса. Они отмечали, что автопарк страны стареет - высокие таможенные платежи при ввозе авто из других стран приводят к росту конечных цен для покупателя.

Позже сообщалось, что в Казахстане запустили петицию по отмене утильсбора, которая набрала пороговые 50 тысяч подписей.

Тем временем министр промышленности и строительства заявил, что идею отмены утильсбора продвигают перекупщики и добавил, что "никакого пересмотра утильсбора сейчас не рассматривается". Также ранее глава сената заявил, что петиция показала – казахстанцам нужна прозрачность касательно того, куда направляются деньги с утильсбора.

Добавим, на сайте РБК говорится, что утилизационный сбор - это одноразовый платеж, который взимается от импортеров, производителей или покупателей автотранспортных средств за переработку автомобилей после их эксплуатации.