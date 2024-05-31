Top.Mail.Ru

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
День Победы
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Главу Нацбанка спросили, подписал ли он петицию по отмене утильсбора в Казахстане

Опубликовано:

Тимур Сулейменов
Тимур Сулейменов. Фото: Пресс-служба Нацбанка

На брифинге в Нацбанке председателя Тимура Сулейменова спросили, подписывал ли он петицию по отмене утильсбора и как может отмена сбора повлиять на инфляцию, передает корреспондент NUR.KZ.

"Я знаю из прессы, что такая петиция существует. Я не подписывал, поэтому мне трудно здесь выразить какое-то мнение. Во-первых, петиция еще подлежит рассмотрению государственных органов, и какие решения там будут приняты по итогу, еще неизвестно.

Соответственно, когда какие-то контуры будут появляться - да, мы возьмем это, посадим в наши модели и посчитаем, как это мы делаем с любым экономическим фактором. Посчитаем и поймем, будет ли какой-то эффект на инфляцию в ту или иную сторону. Пока ничего конкретного нет, мы не видим необходимости что-либо подсчитывать", - сообщил Тимур Сулейменов.

Напомним, ранее с предложением снизить цены на утильсбор и первичную регистрацию авто выступали и депутаты мажилиса. Они отмечали, что автопарк страны стареет - высокие таможенные платежи при ввозе авто из других стран приводят к росту конечных цен для покупателя.

Позже сообщалось, что в Казахстане запустили петицию по отмене утильсбора, которая набрала пороговые 50 тысяч подписей.

Тем временем министр промышленности и строительства заявил, что идею отмены утильсбора продвигают перекупщики и добавил, что "никакого пересмотра утильсбора сейчас не рассматривается". Также ранее глава сената заявил, что петиция показала – казахстанцам нужна прозрачность касательно того, куда направляются деньги с утильсбора.

Добавим, на сайте РБК говорится, что утилизационный сбор - это одноразовый платеж, который взимается от импортеров, производителей или покупателей автотранспортных средств за переработку автомобилей после их эксплуатации.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2110188-glavu-nacbanka-sprosili-podpisal-li-on-peticiyu-po-otmene-utilsbora-v-kazahstane/

pixel

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.