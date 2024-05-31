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Казахстанцам вновь "пообещали" выплату ста тысяч тенге

Опубликовано:

Пачка денег
Деньги. Иллюстративное фото: Nurlan Tastanbekov / Getty Images

В Казахстане снова опровергли фейк о выплатах ста тысяч тенге. На этот раз такие деньги обещали каждому родившемуся с 1949 по 1998 год, передает Stopfake.kz.

По данным фактчекеров, в Сети снова разместили фейк о выплатах из социального фонда гражданам Казахстана. Якобы каждому родившемуся с 1949 по 1998 год положено 100 тысяч тенге. Для этого нужно якобы заполнить документы до 31 мая и перейти по ссылке.

"Не нужно верить этой информации и переходить по сомнительным ссылкам. Ни на одном официальном сайте РК не объявлялось о выплатах. Такой информации нет ни на сайте правительства, ни на портале президента. О новой программе не объявлял ни один департамент или комитет Казахстана.

Перед нами стандартная мошенническая схема. Пользователя завлекают деньгами и просят перейти на фишинговый сайт, чтобы заполнить заявку. При этом аферисты торопят и не дают времени подумать. Якобы на получение выплаты отводится только несколько дней, а потому успеют не все", - сказано в материале издания.

Казахстанцам напомнили, что информация о выплатах от государства не публикуется на сторонних порталах. Не стоит оставлять свои личные данные на неизвестных сайтах. Ими могут воспользоваться интернет-мошенники, чтобы добраться до ваших денег.

Ранее мы сообщили, что в Генпрокуратуре озвучили ущерб, который нанесли мошенники в 2023 году - на уловки злоумышленников попались 44 тыс. казахстанцев.

Также казахстанцев предупредили о том, что телефонные мошенники стали представляться сотрудниками Антикоррупционной службы.

Ране мы рассказали, какие виды мошенничества актуальны в 2024 году в Казахстане. Среди них были названы видеозвонки, ИИ, фальшивые QR-коды, а также фейковые предложения о работе.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2110080-kazahstancam-vnov-poobeshchali-vyplatu-sta-tysyach-tenge/

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