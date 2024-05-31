Казахстанцы смогут пожаловаться на некачественные госуслуги через чат-бот

В пресс-службе АДГС сообщили о внедрении Telegram-бота, через которого казахстанцы смогут пожаловаться на некачественно оказанную госуслугу, передает корреспондент NUR.KZ.

Агентство по делам государственной службы и Министерство цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности разработали чат-бот.

"В мобильном приложении Telegram внедрили новый механизм обжалования качества оказания государственных услуг в режиме реального времени. Подать подобную жалобу либо внести предложение по снижению бюрократии, упрощению бизнес-процессов, стало возможным через бот-платформу "EgovKzBot2.0".

Функция проста в применении и не требует специальных навыков. При возникновении проблемных вопросов при получении госуслуг гражданам достаточно в Telegram-бот «EgovKzBot2.0» ввести данные учреждения-услугодателя и направить свои комментарии, предложения или жалобы. Пожаловаться можно в том числе на истребование излишних документов, необоснованные отказы или несвоевременное оказание услуг и др.

Все поступившие жалобы и предложения рассматриваются и предоставляется обратная связь, вопросы решаются ответственными лицами в кратчайшие сроки", - сообщают в агентстве.

Ранее сообщалось, что Антикоррупционная служба Казахстана запустила специальный бот для сообщений о фактах коррупции.

"Через данный чат-бот также можно сообщить информацию о разыскиваемых лицах", – добавили правоохранители.

А в 2023 году сообщалось, что в Telegram появился бот, распространяющий данные казахстанцев – узнать место проживание и телефон человека можно по ФИО. Кроме Казахстана людей можно вычислить и в других странах.

По информации на сайте мессенджера, Тelegram - это приложение для обмена сообщениями с упором на скорость и безопасность. Telegram можно использовать на всех устройствах одновременно – сообщения легко синхронизируются на любом количестве телефонов, планшетов или компьютеров.

Telegram имеет более 700 млн активных пользователей в месяц и входит в десятку самых загружаемых приложений в мире. С помощью Telegram также можно отправлять сообщения, фото, видео и файлы любого типа, а также создавать группы до 200 000 человек или каналы для трансляции на неограниченную аудиторию.