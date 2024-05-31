"Владельцы спокойно сидели дома": 8 открытых авто за один вечер нашли в Павлодаре (видео)

В Павлодаре стражи порядка навестили невнимательных водителей, которые забывают закрывать свои автомобили. Только за один день обнаружилось 8 открытых машин, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП региона.

Как сообщает пресс-служба ведомства, полицией Павлодара ежедневно проводится профилактика салонных краж.

"В ходе патрулирования дворов многоэтажных домов выявляются автомашины, двери которых беспечные владельцы оставляют незапертыми, окна - открытыми. Даже есть такие, которые оставляют ключи в замке зажигания. Только за один вечер стражами порядка обнаружено 8 автомашин, владельцы которых спокойно сидели дома в полной уверенности, что машина в безопасности", - рассказали в пресс-службе ДП Павлодарской области.

Так, 28 мая при патрулировании сотрудниками полиции во дворе дома по Машхур Жусупа в 02.05 обнаружена автомашина марки "ВАЗ", где были открыты все двери.

"Автовладельцы, которые при спешке забыли закрыть свои машины, установлены. С водителями проведена профилактическая беседа", - отметили в ведомстве.

Полицейские напоминают владельцам транспортных средств, что чаще всего кражам подвержены автомобили, оставленные открытыми и не имеющие элементарных средств защиты.

"Будьте бдительными, соблюдайте простые правила предосторожности: не оставляйте открытыми окна или двери, установите сигнализацию. Если оставили автомобиль, то лучше на охраняемой стоянке или в зоне видимости камер видеонаблюдения. Не давайте повода злоумышленникам для совершения преступления. Если же вы стали жертвой злоумышленников, немедленно сообщите по номеру 102", - предупредили в ДП региона.

Своевременное сообщение о краже поможет полицейским найти имущество по "горячим следам".

Ранее в Павлодаре мужчина вызвал полицейских, решив, что его автомобиль угнали. Стражи порядка обнаружили легковушку в нескольких метрах от предполагаемого места пропажи. Собственник автомобиля от дальнейших разбирательств отказался.

А в начале мая в Алматинской области стражи порядка задержали мужчину, подозреваемого в угоне BMW. Патрульным полицейским удалось засечь иномарку, которая на большой скорости двигалась в направлении Қонаева. По результатам медосвидетельствования 21-летний задержанный находился в наркотическом опьянении.