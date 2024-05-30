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В прокуратуре прокомментировали слухи о задержании зампрокурора Алматы

Опубликовано:

Сотрудник прокуратуры в форме
Прокурор. Иллюстративное фото: gov.kz

В прокуратуре Алматы опровергли появившуюся ранее в некоторых СМИ информацию о задержании заместителя прокурора города, передает NUR.KZ со ссылкой на сайт надзорного ведомства.

"Официально заявляем, что информация о задержании заместителя прокурора города Алматы Ауганбаева Н.Ж., не соответствует действительности. На сегодня он находится в очередном трудовом отпуске", - говорится в заявлении ведомства.

Граждан, представителей СМИ, пользователей социальных сетей призвали в прокуратуре Алматы неукоснительно соблюдать законодательство Республики Казахстан и доверять только достоверным источникам информации.

Также отметим, что в соответствии со статьей 274 Уголовного кодекса Республики Казахстан за распространение заведомо ложной информации, а также согласно статье 25 Закона Республики Казахстан "О средствах массовой информации" распространение не соответствующих действительности сведений влечет ответственность, предусмотренную законодательными актами Республики Казахстан.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2109762-v-prokurature-prokommentirovali-sluhi-o-zaderzhanii-zamprokurora-almaty/

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