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Движение в обе стороны закроют на ночь по одной из улиц Алматы

Опубликовано:

Дорожный знак на улице
Дорожный знак. Иллюстративное фото: pexels.com

С завтрашнего вечера до полудня 1 июня по улице в Бостандыкском районе Алматы закроют движение для автотранспорта, передает NUR.KZ со ссылкой на "Алматинские теплосети".

С 21:00 31 мая до 12:00 1 июня в Бостандыкском районе Алматы будет закрыто движение для автотранспорта по улице Исиналиева от улицы Байдосова до улицы Мамыр. Оно будет закрыто в обе стороны.

Временные ограничения вводятся для обеспечения безопасности проведения плановых ремонтных работ на участке тепловых сетей, проходящих под проезжей частью названного уличного сегмента.

Между тем завтра, 31 мая, в 12:00 в Алматы пройдет тестовый запуск системы мгновенного оповещения о ЧС Mass Alert. На первом этапе систему запустят для пользователей устройств с ОС Android. На втором этапе - для пользователей устройств с iOS.

Также в Алматы с 4 июня начнется реконструкция Кульджинского тракта от проспекта Рыскулова до улицы Бухтарминской. В рамках работ планируется расширение проезжей части.

Недавно в южной столице запустили единый билет для путешественников Almaty Pass, который дает возможность посетить основные достопримечательности и экскурсии по выгодной цене. Сообщалось, что можно сэкономить до 63% средств.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2109660-dvizhenie-v-obe-storony-zakroyut-na-noch-po-odnoy-iz-ulic-almaty/

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