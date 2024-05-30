Когда начнется прием детей в детские сады в Астане

В Астане с 4 июня стартует набор детей в детские сады. Распределение свободных мест будет осуществляться в зависимости от возраста ребенка, передает NUR.KZ со ссылкой на акимат столицы.

С 4 июня в столице начнется плановое комплектование групп на новый 2024-2025 учебный год в государственных и частных дошкольных организациях. Плановое комплектование групп в детских садах запланировано на 28 826 мест.

В частности, распределение свободных мест осуществляется в зависимости от возраста ребенка.

с 1-2 лет – 147 мест;

с 2-3 лет – 8 397 мест;

с 3-4 лет – 8 253 места;

с 4-5 лет – 6 645 мест;

с 5-6 лет – 5 350 мест;

с 6-7 лет – 34 места.

При этом со 2 мая на базе всех государственных детских садов с 08:00 до 18:00 организованы консультативные пункты для родителей.

Как поставить ребенка в очередь на место в детский сад?

По данным с официального сайта "Электронного правительства", в городах очередь двигается медленно и может подойти только через несколько лет примерно к тому моменту, когда ребенок уже должен идти в школу. Поэтому ставить ребенка в очередь на получение места в детском саду лучше сразу после его рождения.

Подать заявление на постановку в очередь можно следующими способами:

через онлайн-сервис на портале электронного правительства;

посетив НАО "Государственная корпорация "Правительство для граждан" с необходимыми документами;

через порталы, ссылки на которые опубликованы на сайтах управлений и отделов образований акиматов городов и районов.

Отмечается, что очереди в какой-то определенный детский сад не существует – она формируется по территориальному принципу: город, село, поселок. Внутри каждого населенного пункта очередность распределяется по году рождения ребенка.

Когда подходит очередь, можно выбрать подходящий детский сад, в котором есть свободные места.

При этом в каждой очереди есть льготники: внеочередники и первоочередники.

Внеочередники – это дети военнослужащих и сотрудников специальных госорганов.

Первоочередники – это дети, законные представители которых являются инвалидами; дети, оставшиеся без попечения родителей, и дети-сироты; дети из многодетных семей; дети с особыми образовательными потребностями; дети из семей, имеющих ребенка-инвалида; дети педагогов.

Заявления в очередях сортируются по дате подачи заявления. В самом начале очереди стоят внеочередники, за ними идет один первоочередник и три заявителя без льгот, затем снова первоочередник и снова три заявителя без льгот и так далее.

Подчеркивается, что очередь может двигаться не только вперед, но и назад. То есть, если в очередь встают льготники, то она естественным образом отодвигается назад.