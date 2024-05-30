Когда начнется прием детей в детские сады в Астане
Опубликовано:
В Астане с 4 июня стартует набор детей в детские сады. Распределение свободных мест будет осуществляться в зависимости от возраста ребенка, передает NUR.KZ со ссылкой на акимат столицы.
С 4 июня в столице начнется плановое комплектование групп на новый 2024-2025 учебный год в государственных и частных дошкольных организациях. Плановое комплектование групп в детских садах запланировано на 28 826 мест.
В частности, распределение свободных мест осуществляется в зависимости от возраста ребенка.
- с 1-2 лет – 147 мест;
- с 2-3 лет – 8 397 мест;
- с 3-4 лет – 8 253 места;
- с 4-5 лет – 6 645 мест;
- с 5-6 лет – 5 350 мест;
- с 6-7 лет – 34 места.
При этом со 2 мая на базе всех государственных детских садов с 08:00 до 18:00 организованы консультативные пункты для родителей.
Как поставить ребенка в очередь на место в детский сад?
По данным с официального сайта "Электронного правительства", в городах очередь двигается медленно и может подойти только через несколько лет примерно к тому моменту, когда ребенок уже должен идти в школу. Поэтому ставить ребенка в очередь на получение места в детском саду лучше сразу после его рождения.
Подать заявление на постановку в очередь можно следующими способами:
- через онлайн-сервис на портале электронного правительства;
- посетив НАО "Государственная корпорация "Правительство для граждан" с необходимыми документами;
- через порталы, ссылки на которые опубликованы на сайтах управлений и отделов образований акиматов городов и районов.
Отмечается, что очереди в какой-то определенный детский сад не существует – она формируется по территориальному принципу: город, село, поселок. Внутри каждого населенного пункта очередность распределяется по году рождения ребенка.
Когда подходит очередь, можно выбрать подходящий детский сад, в котором есть свободные места.
При этом в каждой очереди есть льготники: внеочередники и первоочередники.
Внеочередники – это дети военнослужащих и сотрудников специальных госорганов.
Первоочередники – это дети, законные представители которых являются инвалидами; дети, оставшиеся без попечения родителей, и дети-сироты; дети из многодетных семей; дети с особыми образовательными потребностями; дети из семей, имеющих ребенка-инвалида; дети педагогов.
Заявления в очередях сортируются по дате подачи заявления. В самом начале очереди стоят внеочередники, за ними идет один первоочередник и три заявителя без льгот, затем снова первоочередник и снова три заявителя без льгот и так далее.
Подчеркивается, что очередь может двигаться не только вперед, но и назад. То есть, если в очередь встают льготники, то она естественным образом отодвигается назад.
Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!Подписаться
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2109657-kogda-nachnetsya-priem-detey-v-detskie-sady-v-astane/