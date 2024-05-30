Для присвоения статуса кандаса могут начать проводить генетический тест

В Минтруда разработали правила определения принадлежности к казахской национальности для претендентов на статус кандаса. Одним из методов является молекулярно-генетический тест, передает NUR.KZ.

Представители Комитета по миграции Минтруда и соцзащиты населения РК разработали специальные правила, по которым будут определять принадлежность к казахской национальности у претендентов на получение статуса кандаса и гражданства РК.

Проект приказа сейчас находится на публичном обсуждении на портале "Открытых НПА".

Согласно прилагающимся правилам, для установления такой принадлежности местным исполнительным органом будет создана специальная комиссия.

Далее заявителей ждут следующие шаги:

рассмотрение иных, кроме удостоверяющего личность, документов, подтверждающих принадлежность претендента к казахской национальности; проведение собеседования в очном либо онлайн формате, ориентированного на знание казахского языка, традиций, обычаев, культуры, родства и других факторов, позволяющих лицу идентифицировать себя как этнического казаха; анализ и оценка полученной информации; принятие решения.

Отмечается, что для определения принадлежности к казахской национальности заявитель представляет свидетельство о рождении, свидетельство о рождении родителей, архивные справки о проживании предков на территории Казахстана, свидетельство о браке при их наличии.

При этом по дополнительной рекомендации комиссии или при отсутствии у заявителя документов проводится молекулярно-генетическая экспертиза (этнический тест).

"Молекулярно-генетическая экспертиза проводится для установления доказательной информации, связанной с отождествлением личности человека и установления биологического родства.

Заявитель проходит молекулярно-генетическую экспертизу за счет собственных средств в аккредитованных уполномоченным органом организациях РК", – говорится в правилах.

Рекомендация об определении либо об отказе в определении принадлежности к казахской национальности принимается комиссией в течение трех рабочих дней путем открытого голосования и считается принятым при положительном голосовании не менее двух третьих присутствующих.

Напомним, о предложении проводить ДНК-тест при получении статуса кандаса еще в конце января рассказывал глава Комитета по миграции Минтруда и соцзащиты населения Аскарбек Ертаев.

Добавим, по информации на сайте "Электронного правительства", кандас – этнический казах и (или) члены его семьи казахской национальности, ранее не состоявшие в гражданстве Республики Казахстан, прибывшие на историческую родину и получившие соответствующий статус.

Кандасы и члены их семей обеспечиваются:

бесплатными адаптационными и интеграционными услугами в центрах адаптации и интеграции кандасов;

медицинской помощью в соответствии;

местами в школах и дошкольных организациях наравне с казахстанцами, возможностью получения образования в соответствии с выделенной квотой на поступление в учебные организации технического и профессионального, послесреднего и высшего образования;

социальной защитой наравне с казахстанцами;

содействием в занятости.