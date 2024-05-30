"Дом рушится, полы проваливаются": жители дома в Петропавловске просят переселить их (видео)

В Петропавловске десятки семей живут в аварийном доме - дом разваливается на глазах. Но местные власти не торопятся с переселением, ссылаясь на поэтапную работу, передает телеканал "Алматы".

Как сообщает телеканал, аварийным дом признали еще 5 лет назад, но жители вынуждены жить в опасном объекте. Они утверждают, что и ремонт в двухэтажном объекте, построенном в 50-х годах, ни разу не проводился.

Люди опасаются за свои жизни, продолжая пребывать в доме, однако местные власти не торопятся переселять. Житель Петропавловска Николай Бабатин живет в этом доме 7 лет. Он отмечает, что с каждым днем находиться в аварийном объекте становится опасно.

"Дом рушится, валится, полы проваливаются. Вода стоит под полом сплошная. Потолок рушится в подъезде. Мы сами не знаем, сколько здесь будем жить, потому что нам ничего не говорят. Как бы в тайне держат. Когда будут сносить этот дом?" – задается вопросом Николай Бабатин.

Между тем двухэтажный жилой объект, которому уже порядка 70 лет, признали аварийным еще в 2019 году. С момента возведения в нем ни разу не проводили ремонт, а дорога, ведущая к дому, как утверждают жильцы, ужасная.

"Дороги у нас ужасные. Самое главное, что мы не можем пройтись. Скорая, пожарная у нас не могут проехать. По кирпичной у нас маленькие детки. Они квартиру здесь приобрели. Даже негде играть им, гулять. Поэтому мы просим о помощи: просто элементарно - сделайте нам дорогу", - рассказала жительница города Елена Ефименко.

Местные чиновники, в свою очередь, про аварийное жилье знают и отмечают, что снос и предоставление нового жилья будет осуществляться поэтапно.

"По поручению акима области разработана программа реновации, в рамках которой в течение 5 лет будут снесены все аварийные дома, в том числе и дом по адресу улица Набережная 3. Сейчас ведутся переговоры с инвесторами. П после сноса жителям будет предоставлено альтернативное жилье", - сообщила пресс-секретарь отдела ЖКХ городского акимата Нина Усенко.

Отмечается, что всего в Петропавловске аварийными признаны 28 многоквартирных домов. Снесут их, как заверяют местные власти, до 2029 года.

Напомним, ранее мы сообщали, что жители нового ЖК в Шымкенте опасаются за состояние домов. Они рассказали о проблемах с трубами, облицовкой и коммуникациями в почти новых домах. При этом, по их словам, дом словно накренился.

Застройщик с выводами жильцов не согласен, но советует как можно скорее найти обслуживающую компанию, которая бы занялась подвалом и трубами. В остальном, по мнению представителя компании, все по плану: дом просто дает осадку.

В январе в Туркестанской области несколько семей экстренно эвакуировали из двухэтажного дома - здание, построенное год назад, начало разваливаться.

В прошлом году похожая ситуация случилась в Актобе. В апреле прошлого года жители двух новостроек на окраине города заявили, что боятся за свои жизни, так как дома, построенные три года назад по госпрограмме, трещат по швам.

Люди спустились в подвал и ужаснулись состоянию фундамента, который буквально осыпается. При этом, чтобы получить квартиры, им пришлось прождать многолетнюю очередь.

Позже стало известно, что специалисты провели исследование новостроек. По их мнению, здания подлежат ремонту, однако на это может уйти не один год. Жители же были уверены, что больше не вернутся в опасные дома.

В Атырау 10 семей вынуждены жить в аварийном доме, который был построен еще в 1945 году. Жильцы боятся за свои жизни, но местные власти говорят, что переселить людей в новое жилье пока не получается. Для этого необходимо согласие всех жильцов.