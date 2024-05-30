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Пожарный умер во время откачки воды в Кульсары

Опубликовано:

Каска пожарного
Каска. Иллюстративное фото: Roberto Westbrook/Getty Images

Командир отделения Специализированной пожарной части № 1 ДЧС Атырауской области умер во время работ по откачке воды в Кульсары, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС РК.

23-летний сержант гражданской защиты Ракым Бейбарыс скончался 29 мая - подробности смерти выясняются, сообщили в МЧС.

"Министерство по чрезвычайным ситуациям выражает глубочайшие соболезнования родным и близким Бейбарыс Жалгасбайулы. Добрая память о нём, как о профессионале своего дела, навсегда останется в наших сердцах. МЧС окажет всестороннюю помощь и поддержку семье погибшего пожарного", - заявили в ведомстве.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2109147-komandir-otdeleniya-umer-vo-vremya-otkachki-vody-v-kulsary/

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