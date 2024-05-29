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"Затолкал девушку в машину": конфликт на дороге в Алматы попал на видео

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Мужчина на видео
Водитель авто. Скриншот: instagram.com/kris_p_police

В Алматы на видео попал конфликт между водителем автомобиля и очевидцами. В департаменте полиции прокомментировали произошедшее, передает корреспондент NUR.KZ.

Соответствующий видеоролик опубликовали в Instagram-профиле kris_p_police.

"В Алматы водитель избил и засунул (затолкал - прим. ред.) девушку в машину, парень защищал ее", - говорится в описании к посту. В публикации указывается, что инцидент произошел в Наурызбайском районе.

На кадрах мужчина садится в автомобиль, куда, судя по всему, затолкал девушку. Затем собирается уехать, ему пытаются помешать очевидцы произошедшего, перегородив дорогу впереди. Однако машину мужчина не останавливает и продолжает ехать, "прокатив" при этом на капоте молодого человека.

Корреспонденту NUR.KZ случившееся прокомментировали в департаменте полиции Алматы.

"По факту конфликта на дороге проводится расследование. Действиям участников будет дана правовая оценка", - гласит ответ.

Вчера в Сети появилось видео, снятое очевидцами в Алматы, на котором запечатлен конфликт между девушкой и парнем. В полиции сообщили, что по факту побоев начато расследование.

Напомним, в апреле в объектив камеры видеонаблюдения попало избиение женщины в Алматы - на кадрах видно, что мужчина наносит удар рукой по ее лицу, от этого она падает на землю. В полиции сообщили, что по данному факту проведена проверка, материалы направлены в суд.

В мае в соцсетях распространилось видео жестокого избиения другой женщины возле лифта в подъезде ЖК в Алматы. На инцидент отреагировали в городской полиции. Почти такой же случай произошел потом в Таразе - пострадавшую попытались затолкать при этом в машину.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2109120-zatolkal-devushku-v-mashinu-konflikt-na-doroge-v-almaty-popal-na-video/

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