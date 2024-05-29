"Справил нужду у подъезда": астанчанина наказали за мелкое хулиганство

Жителя Астаны подвергнут административному аресту на 10 суток за мелкое хулиганство - как рассказали в пресс-службе судов, мужчина справил нужду у подъезда жилого дома, передает NUR.KZ.

В Специализированном межрайонном суде по адмправонарушениям Астаны рассмотрели дело в отношении гражданина С. по факту совершения мелкого хулиганства (часть 1 статьи 434 КоАП).

"По обстоятельствам дела следует, что С. во дворе жилого дома справил естественную нужду на прохожую часть", - говорится в Telegram-канале столичных судов.

При этом нарушитель свою вину признал полностью. Его вина была доказана, в том числе, видеозаписью. Мужчину подвергли административному аресту на 10 суток.

Постановление не вступило в законную силу.

Согласно части 1 статьи 434 КоАП, мелкое хулиганство наказывается штрафом до 20 МРП (73,8 тыс. тенге) либо административным арестом от 5 до 15 суток.

Напомним, в январе на видео попал житель Астаны, справлявший нужду на автобусной остановке на левом берегу. Мужчину арестовали на 30 суток. В другом случае, тоже произошедшем в столице, на камеры видеонаблюдения попал курьер, справлявший нужду прямо в подъезде.