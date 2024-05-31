"Ребенок не виноват, что его ждали здоровым": семья из Талдыкоргана просит помощи для сына с ДЦП

4-летний Артур из Талдыкоргана - долгожданный ребенок. Но во время беременности возник резус-конфликт матери и ребенка и мальчик родился раньше времени, передает корреспондент NUR.KZ.

"Вся наша семья очень ждала появления второго ребенка. Беременность протекала благополучно до тех пор, пока в моей крови не появились антитела - резус-конфликт матери и ребенка. На 35 недели беременности меня экстренно госпитализировали по решению врачей и провели преждевременное кесарево сечение. На свет появился наш сынок Артур весом 2,5 кг.

В ту же секунду его отправили в реанимационное отделение для новорожденных и провели частичную замену крови через пуповину с последующим переливанием и медикаментозным лечением, так как у Артура был высокий билирубин и низкий гемоглобин. В реанимации сын провел три недели. После перевода в палату у него произошла остановка дыхания. Снова реанимация. Был поставлен диагноз "ГБН" (головная боль напряжения - прим.ред.), - говорит мама мальчика Ольга Селянина.

В 10 месяцев Артуру поставили диагноз "ДЦП, гиперкинетическая форма". Сейчас ему 4,7, за это время семья прошла через многие испытания, огромное количество поездок по врачам, больницам, реабилитационным центрам, уколы, таблетки, витамины.

"Но к сожалению, финансовые трудности подкосили нашу семью, все сбережения были потрачены на лечение сына, а расходы на реабилитации и специнвентарь увеличились. Цены на занятия выросли. На данный момент нам негде больше взять денег, чтобы помочь своему малышу.

Ему ежедневно нужны различные медикаменты, которые надо покупать. А в голове одна и та же мысль - как оплатить лечение? Где взять деньги? И только маленький боец пока не знает, что каждый курс может стать для него финальным, а мы, возможно, не сможем оплатить лечение.

Ребенок ведь не виноват, что родился таким, не виноват в том, что родители не ждали его особенным, а ждали здоровым. Теперь мы отдаем все силы малышу с первых минут его рождения. А Артур борется с болезнью, борется так, как не каждый взрослый и здоровый сможет", - говорит Ольга.

Сейчас Артур уже научился сидеть самостоятельно, уверенно держит голову, научился жевать твердую пищу, пить из кружки, стоять у опоры, держась ручками - все это благодаря активной реабилитации. Осталось научиться ходить, говорит мама.

Останавливаться на достигнутом нельзя, иначе прогресс пойдет на спад. Прогнозы специалистов положительные - мальчик сможет ходить, но на дальнейшую реабилитацию нужны деньги. На данный момент необходимо собрать 1 млн тенге.

"Нам очень нужна ваша помощь. Если каждый увидевший этот крик души пожертвует любую сумму в помощь Артуру, мы приблизимся к заветной цели", - заключила Ольга.

Реквизиты:

Kaspi: 4400 4302 8842 4036

Halyk: 4405 6397 8411 7846

Карты привязаны к номеру: +7 705-324-21-47 Ольга С., мама

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