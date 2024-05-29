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Сокращение населения на севере Казахстана угрожает нацбезопасности, заявил депутат

Опубликовано:

Петропавловск
Петропавловск. Фото: gov.kz

Сегодня в мажилисе депутат Дмитрий Колода заявил, что население северных областей Казахстана снижается из-за сурового климата, худших дорог и низких зарплат, передает корреспондент NUR.KZ.

"Климатические условия жизни, состояние социальной, коммунальной и дорожной инфраструктуры делают регион (север Казахстана – прим. ред.) малопривлекательным для жизни. Например, отопительный сезон длится более 7 месяцев. (…) Север страны в меньшей степени охвачен газификацией, здесь наиболее низкие показатели обеспечения населения питьевой водой и одни из самых худших дорог. Все это требует больших расходов на жизнеобеспечение, а средняя зарплата ниже странового показателя.

В результате, на протяжении многих лет в северных регионах страны наблюдается сокращение численности населения. Усугубляются проблемы дефицита кадров, снижается доступ населения к качественным услугам. Сокращение численности населения в приграничных регионах страны является тревожным фактором и для национальной безопасности", – заявил депутат.

Он добавил, что беспокойство по этому вопросу высказывал и президент Касым-Жомарт Токаев.

Решить проблему депутат предлагает не просто программами переселения на север, а обеспечением достойных условий жизни. В том числе дополнительными выплатами северянам.

"В странах со схожими климатическими условиями реализуются различные инструменты финансовой поддержки для жителей. Варьируются стипендии, пенсии и заработная плата.

Система надбавок учитывает стоимость жизни, включает в себя разницу в ценах на продукты питания, необходимость приобретения более дорогой теплой северной одежды, повышенные расходы на отопление и освещение, и другие затраты. Внедрение специальной "региональной надбавки" для населения Казахстана увеличит привлекательность регионов со сложными условиями проживания", – добавил Колода.

"Северным" пенсионерам он тоже предложил делать региональную надбавку.

Также, по его мнению, регион станет привлекательней после газификации, вопрос с которой давно не могут решить.

Напомним, в начале января депутат мажилиса Магеррам Магеррамов заявлял об оттоке населения из северных регионов страны – в частности, из СКО и Костанайской области. Для решения вопроса он предлагал продумать "северные" выплаты для казахстанцев.

Также он критиковал инфраструктуру СКО и Костанайской области. Ему не понравилось состояние дорог и работа интернета.

При этом в конце февраля аким СКО Гауез Нурмухамбетов заявлял, что численность населения области снижается, поскольку казахстанцы уезжают в поисках более доходной работы.

Отметим, что в Казахстане действует национальный проект "Сильные регионы – драйвер развития страны", который стимулирует переселение граждан из трудоизбыточных регионов страны в трудодефицитные. В частности, в Северо-Казахстанскую, Костанайскую, Акмолинскую, Павлодарскую, Карагандинскую, Восточно-Казахстанскую, Ұлытау и Абай.

Переселившимся гражданам положена следующая поддержка:

  • субсидия на переезд – 70 месячных расчетных показателей (МРП) на каждого члена семьи (по 258 440 тенге в 2024 году);
  • субсидия на аренду жилья и оплату коммунальных услуг – ежемесячно в течение года от 15 до 30 МРП (от 55 380 тенге до 110 760 тенге) в зависимости от количества членов семьи и населенного пункта;
  • направление на краткосрочное профессиональное обучение; содействие в трудоустройстве или в развитии предпринимательской инициативы.

Также в 2023 году для переселенцев также были введены сертификаты экономической мобильности (СЭМ), позволяющие его обладателям получить материальную помощь для приобретения жилья.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2108754-sokrashcheniya-naseleniya-na-severe-kazahstana-ugrozhaet-nacbezopasnosti-zayavil-deputat/

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