Посольство США устроит аукцион по продаже своего имущества в Астане

В это воскресенье американское посольство проведет аукцион по продаже имущества в Астане. Принять в нем участие сможет любой желающий, передает NUR.KZ со ссылкой на диппредставительство.

2 июня посольство США в Астане проведет аукцион по продаже имущества, сообщается в официальном Instagram-профиле диппредставительства.

Предметы, продаваемые на аукционах, могут включать в себя бытовую и офисную мебель, бытовую технику, ковры, матрасы, шредеры, копировальные машины, ИТ-оборудование (мониторы, компьютеры, сканеры, принтеры, копировальные машины, ИБП), телевизоры, DVD плееры, ремонтное оборудование, инструменты, расходные материалы, газонокосилки, триммеры, снегоуборщики, вилочные погрузчики и шины, и будут доступны для всех желающих.

График торгов:

08:30 - открытие территории для участников;

с 10:00 до 13:00 - проведение аукциона и объявление победителей;

с 10:00 до 13:00 - проведение аукциона и объявление победителей;

с 13:00 до 18:00 - осуществление оплаты и вывоз всех лотов.

Место проведения аукциона – автостоянка посольства США. Адрес: пр. Кошкарбаева, 3.

Регистрационный взнос для участия в аукционе составляет 20 000 тенге за номер участника. Сумма этого взноса затем будет вычтена с любых купленных лотов или возмещена, если участник не выиграл ни одного лота. Если сумма купленного лота ниже регистрационного взноса, будет возвращена разница.

️Если участник выигрывает лот и отказывается платить, то регистрационный взнос не возвращается. Если участник выиграл лот, но отказался платить за лот, то любой другой зарегистрированный участник по желанию может приобрести этот лот за выигрышную ставку. Если участник выиграл несколько лотов и позже решил не платить за один из лотов, то все лоты, выигранные этим участником, будут аннулированы автоматически и регистрационный взнос не будет возвращен.

После оплаты участникам необходимо вывезти свои лоты до 18:00. Участники несут ответственность за погрузку и вывоз купленных лотов с территории посольства.

Ставки должны быть сделаны в тенге. Оплата может быть произведена только наличными в тенге. Чеки, переводы и кредитные карты не принимаются.

Добавим, по информации на сайте Британской энциклопедии, аукцион - купля-продажа недвижимого и личного имущества посредством открытых публичных торгов. Традиционный аукционный процесс включает в себя последовательное увеличение ставок или предложений потенциальных покупателей до тех пор, пока аукционист (который обычно является агентом продавца) не примет самую высокую (и окончательную) ставку.

Также отметим, согласно данным на официальном сайте, посольство США в Казахстане было открыто в 1992 году и с 2006 года располагается по проспекту Кошкарбаева, 3, в Астане.

В посольстве есть отделы, занимающиеся вопросами политических и экономических связей, консульский отдел, административный отдел и отдел безопасности. Также представлены Офис военного атташе, Коммерческая служба, Отдел прессы и культуры и представительство Агентства США по международному развитию в Центральной Азии.