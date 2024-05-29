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Эзотерика

Трогательное спасение собаки сняли на видео в области Жетісу

Опубликовано:

Собака в люке
Собака в люке. Фото: МЧС РК

Необычный вызов на номер 112 получили спасатели области Жетісу - им пришлось вызволять из канализационного люка собаку, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС.

По данным Telegram-канала МЧС РК, в области Жетісу прошла операция по вызволению собаки из канализационного люка.

"Неприятности случаются порой не только с людьми, но и с животными. На номер 112 области Жетісу поступило сообщение о том, что собака  упала в канализационный люк.

Прибывшие на место спасатели спустились в колодец и вытащили собаку. Собака в ветеринарной помощи не нуждалась", - отметили в МЧС.

Ранее спасение тонущего щенка в Алматы растрогало Казнет. В Алматы мужчина вытащил щенка из ледяной проруби в одном из водных каналов города. На видео видно, как мужчина, рискуя собой, по тонкому льду ползком добрался до провалившегося под лед щенка и достал его. Судя по надписи на куртке, животное спас сотрудник местной электросетевой компании.

Также сообщалось, что казахстанский блогер Женис Омаров, известный как Zheka Fatbelly, отправился в подтопленный Петропавловск, чтобы оказать помощь пострадавшим от большой воды. Женис показал трогательные кадры спасения семьи собак - молодую мать спасли вместе со щенятами, а позже нашелся и отец семейства хвостатых.

Ранее сообщалось, что в Казахстане начала функционировать горячая линия по ответственному обращению с животными.

"В случае выявления фактов жестокого обращения с животными просим сообщить по номеру: +7 (777) 195 99 00 (WhatsApp)", – говорилось в сообщении.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2108493-trogatelnoe-spasenie-sobaki-snyali-na-video-v-oblasti-zhet-su/

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