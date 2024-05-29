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"Использовали для развлечения": карагандинка пожаловалась на подростков, сломавших коляску ее больного сына

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Инвалидная коляска
Инвалидная коляска. Иллюстративное фото: Pixabay

Жительница Караганды пожаловалась на группу молодых людей, сломавших инвалидную коляску ее ребенка. В полиции прокомментировали случившееся, передает eKaraganda.kz.

Жительница Караганды пожаловалась в соцсетях на группу парней, которые сломали инвалидную коляску ее ребенка с ДЦП. Из-за этого мальчик не может даже выйти на улицу.

По ее словам, она много лет оставляла коляску в тамбуре на первом этаже, сама семья проживает на девятом. Однако забирать коляску в квартиру у них нет возможности - она громоздкая, в лифт не вмещается. К тому же, в подъезде установлены камеры, поэтому, по ее словам, она надеялась, что ничего не случится.

Но на днях, как пожаловалась женщина, группа парней сломала коляску, используя ее в качестве развлечения.

"Надеялась на благоразумие людей, все-таки это не велосипед и даже не детские санки, это инвалидное кресло ребенка. Коляска очень дорогая, и мне ее сейчас просто не осилить, но речь сейчас именно о людской человечности!

Вчера ночью некие молодые люди использовали инвалидную коляску моего сына в качестве кресла, для развлечения, изломав ее до неузнаваемости", - пишет женщина.

В департаменте полиции области корреспонденту издания сообщили, что подозреваемых установили.

"Факт зарегистрирован в полиции. В ходе проведения мероприятий сотрудниками полиции установлены виновные лица. Сейчас проводятся необходимые мероприятия", - говорится в сообщении ДП.

Как подтвердила карагандинка, двоим виновникам по 17 лет, остальные - помладше. Их родители обещали оплатить ремонт и химчистку, но она опасается, что придется обращаться в суд.

Напомним, в августе 2022 года внештатный советник акима Карагандинской области Нияз Сундиталиев заявил, что представители FlyArystan в аэропорту Алматы не разрешили ему взять на борт инвалидную коляску. В авиакомпании также прокомментировали инцидент.

В феврале этого года алматинка с инвалидностью 2 группы отсудила у авиакомпании миллион тенге в счет возмещения морального ущерба. Так, женщина летела из южной столицы в Бангкок, сдав в алматинском аэропорту свою инвалидную коляску. Однако последняя так и не прибыла в Таиланд.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2108469-ispolzovali-dlya-razvlecheniya-karagandinka-pozhalovalas-na-parney-slomavshih-invalidnoe-kreslo-ee-rebenka/

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