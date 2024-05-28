МВД снова обратилось к выпускникам школ и их родителям с призывом

Полиция снова обратилась к выпускникам школ и их родителям с призывом соблюдать правила поведения, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД. Также в ведомстве рассказали о фактах нарушения правил.

В МВД напомнили выпускникам и родителям о соблюдении правил поведения. Там напомнили, что для обеспечения охраны общественного порядка в период проведения последних звонков за каждой школой были закреплены сотрудники полиции. Всего было задействовано около 10 тысяч полицейских и 2,5 тысячи служебных автомобилей.

По данным полиции, несмотря на предупреждение, в ряде регионов имели место происшествия с участием выпускников школ. К примеру, в селе Боранкул Бейнеуского района Мангистауской области произошел групповой конфликт между выпускниками.

"Кроме того, в городах Алматы и Шымкент, Алматинской и Туркестанской областях выявлены факты нарушения автомобильными кортежами правил дорожного движения. Все виновные водители и пассажиры привлечены к административной ответственности.

Еще раз призываем родителей и выпускников соблюдать необходимые нормы и правила поведения", – сказал начальник департамента – официальный представитель МВД Шынгыс Алекешев.

Ранее сообщалось, что массовую драку прямо посреди последнего звонка устроили выпускники школы в Мангистауской области. 47 несовершеннолетних доставили в отдел полиции. На следующий день в Сети появились кадры с извинениями их родителей.

Также сообщалось, что сразу в нескольких районах Туркестанской области были замечены кортежи с выпускниками, которые высовывались из окон. Водителей привлекли к ответственности.