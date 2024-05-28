Квартиру, в которой было зарегистрировано более 400 человек, выявили в Астане

Полицейские Астаны рассказали о так называемых "резиновых квартирах". В одной из них было зарегистрировано 400 человек, фактически там не проживающих, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД.

По данным медиапортала Polisia.kz, с начала 2024 года обнаружено 35 адресов, на которых зарегистрировано множество граждан, фактически там не проживающих.

"Собственники "резиновых" квартир, регистрировавшие у себя граждан, которые фактически там не проживают, были привлечены к административной ответственности. Сотрудники миграционной службы составили около 40 протоколов, из которых шесть нарушителей были привлечены к ответственности повторно. Полицейские выявили квартиру, где было зарегистрировано более 400 человек. И другую квартиру, в которой числилось более 230 граждан", - сообщили в полиции.

В полиции отметили, что законодательством не предусмотрены ограничения на количество зарегистрированных граждан по одному адресу. Однако зарегистрировавшиеся граждане обязаны фактически проживать по месту регистрации.

Ранее сообщалось, что новые цены за регистрацию прав на недвижимость установили в Казахстане. Теперь при покупке жилья, гаража или земельного участка нужно пройти процедуру оформления права на владение. Ее стоимость зависит от вида объекта и статуса лица.

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