Район Алматы останется без холодной воды

В жилых массивах Турксибского района в Алматы на целый день отключат холодную воду, что связано с плановыми работами на сетях водоснабжения, передает NUR.KZ со ссылкой на "Алматы Су".

Информация об отключении холодной воды и проведении работ опубликована на официальном сайте коммунального предприятия.

"30 мая с 08:00 до 20:00 будут проводиться плановые профилактические работы по замене технологического оборудования на водопроводных сетях и подключению к системе водоснабжения нового водопровода.

В связи с этим временно будет ограничена подача холодной воды в жилом массиве Нижняя Пятилетка в контуре улиц Энгельса-Волгоградская Радус Зеньковича –Спасская- Бекмаханова. Ожидается понижение давления воды у потребителей, расположенных в квадрате улиц Лермонтова- Волгоградская-Нурсая Спасская", — говорится в сообщении.

По имеющимся вопросам алматинцев просят обращаться в диспетчерскую службу ГКП "Алматы Су": 274-66-66.

Согласно информации на официальном сайте компании, "Алматы Су" - государственное коммунальное предприятие Управления энергетики и коммунального хозяйства Алматы, созданное постановлением акимата в 2008 году. "Алматы Су" занимается предоставлением услуг водоснабжения и водоотведения в южной столице.

Ранее сообщалось, что 29 мая холодную воду отключат в трех районах Алматы — Бостандыкском, Алмалинском и Ауэзовском районах.

В середине мая мы писали об отключении воды сразу в четырех районах Алматы. Это также было связано с профилактическими мероприятиями по подключению новых сетей водоснабжения и замену оборудования.

В Мангистауском атомном энергокомбинате ранее сообщали, что в Актау с мая до конца до лета отключат горячую воду. На предприятии назвали эту меру вынужденной. Продолжительное отключение связано с масштабной реконструкцией тепломагистральных трубопроводов.

Позже стало известно, что на все лето отключат горячую воду и Риддере. Это связано с большим объемом запланированных работ на Риддерской ТЭЦ.