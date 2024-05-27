Бизнесмены Алматы обратились к прокурорам с просьбой помочь вернуть потерянные миллионы

Предприниматели Алматы устроили собрание прямо у входа в городскую прокуратуру, сообщает телеканал KTK. Они просят помочь вернуть деньги, которые отдали на создание и продвижение сайтов.

По информации телеканала, бизнесмены заключили с частной компанией договор и оплатили услуги, но якобы ничего взамен не получили. Поэтому алматинские предприниматели устроили собрание у входа в городскую прокуратуру.

По словам Алмаза Тлеуова, после оплаты получившие средства люди перестали отвечать и выполнять свои услуги.

"Мы подписали договор, согласились на эти условия. Общая сумма договора составляет 500 тысяч тенге. По приезде в офис они закрыли дверь. Мы писали им на WhatsApp – они меняют контакты", – говорит предприниматель.

Представители IT-компании, со слов предпринимателей, предлагали своим клиентам помощь в создании и продвижении сайтов. Якобы они разрабатывали онлайн-сервисы даже для известных брендов. Люди утверждают, что заключили договор и перечислили деньги, каждый якобы передал от 300 тысяч до 2 миллионов тенге.

В сюжете сказано, что владельцы компании обманули не только клиентов, но и своих сотрудников, а графические дизайнеры не получили заработную плату.

"Прошел месяц, прошел второй месяц. По завершении сотрудники отказываются оплачивать мои услуги. Разработка логотипа, подготовка выпуска в Instagram, карусели, монтаж видео. Они берут файлы, в этот же день ты им отправляешь исходники. То есть это в иллюстраторе. В заключение месяца работы ты ничего не получаешь. И ты за ними бегаешь", - рассказала Ольга Шимкив.

Сообщается, что предприниматели обращались в суд и даже выиграли дело. Но представители компании подали апелляцию. Поэтому отчаявшиеся предприниматели обратились с коллективным заявлением в городскую прокуратуру. Надзорный орган направил документ в полицию.

"В прокуратуру города Алматы поступило коллективное обращение граждан по факту мошенничества. В настоящее время данное заявление направлено в управление полиции Бостандыкского района для принятия процессуального решения. О результатах автору обращения будет сообщено в установленный срок", - заявил старший прокурор управления аппарата прокуратуры по взаимодействию со СМИ Алматы Раимбек Шарипбаев.

Источник: КТК

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