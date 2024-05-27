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Спор из-за аванса в 300 млн тенге закончился судом в Павлодаре

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На стройке
Стройка. Иллюстративное фото: Alistair Berg / Getty Images

Управление строительства Павлодарской области расторгло договор на сумму 2,96 млрд тенге и потребовало возвращения аванса в почти 300 млн тенге, передает NUR.KZ со ссылкой на областной суд.

Как сообщается в официальном аккаунте суда в Facebook, судебной коллегией по гражданским делам Павлодарского областного суда рассматривалось дело по иску управления строительства к ТОО о расторжении договора и взыскании суммы аванса, поступившее по апелляционной жалобе ответчика на решение суда первой инстанции, которым иск был удовлетворен.

По делу установлено, что в сентябре 2022 года стороны заключили договор о государственных закупках работ в сфере строительства, а именно о проектировании жилого микрорайона Достык в Павлодаре и строительстве общеобразовательной школы на 1200 мест на общую сумму 2 961 737 657 тенге.

Срок выполнения работ - 21 месяц с момента получения уведомления уполномоченного органа о начале строительно-монтажных работ. 6 сентября 2022 года договор зарегистрировали в органах казначейства. В этот же день на основании счета к оплате истец выплатил ТОО аванс в размере 299 500 149 тенге.

"С 14 декабря 2022 года по 10 ноября 2023 года истцом ответчику неоднократно направлены уведомления о расторжении договора и возврате суммы аванса", - отметили в суде.

Истец обратился в суд с иском о расторжении договора и взыскании суммы аванса. Управление строительства указало, что согласно п.49 Общенационального плана мероприятий по реализации Послания главы государства народу Казахстана от 1 сентября 2022 года, постановлением правительства РК от 30 ноября 2022 года № 963 утвержден Национальный пилотный проект в области образования "Комфортная школа".

"Постановлением акимата Павлодарской области от 14 декабря 2022 года были внесены изменения в части того, что вышеуказанный объект был включен в перечень Национального пилотного проекта. Истцом бюджетные средства не были предусмотрены и принято решение, что данный объект через управление строительства реализовывать не будут. На направленные в адрес ответчика письма о возврате суммы аванса и расторжении договора ответчик ответил отказом", - пояснили в суде.

Решением суда первой инстанции иск был удовлетворен.

В апелляционной жалобе ответчик просил отменить решение суда и вынести новое решение об отказе в удовлетворении иска в полном объеме.

"Пунктом 9.4. договора предусмотрено, что он может быть расторгнут по соглашению сторон в случае нецелесообразности его дальнейшего исполнения. Когда договор аннулируется в силу вышеуказанного обстоятельства, подрядчик имеет право требовать только возмещения своих фактических затрат", - сообщили в суде.

Исходя из совокупности доказательств и установленных обстоятельств, суд первой инстанции пришел к обоснованному выводу, что требование истца подлежит удовлетворению.

Обжалованное решение оставили без изменения, апелляционную жалобу ответчика - без удовлетворения. Постановление коллегии уже вступило в законную силу.

На сайте "Самрук Казына" сообщается, что пилотный национальный проект в области образования "Комфортная школа" направлен на ликвидацию аварийных объектов, трехсменного обучения и дефицита ученических мест в организациях среднего образования по всей стране.

Достичь данной цели предусматривается путем решения двух основных задач:

  • ввод в эксплуатацию до 2026 года не менее 740 тысяч (при двусменном обучении) новых ученических мест в городах и сельских населенных пунктах для покрытия текущего и прогнозируемого дефицита ученических мест;
  • создание комфортной и безопасной образовательной среды в организациях среднего образования, вводимых в рамках национального проекта.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2107614-spor-iz-za-avansa-v-300-mln-tenge-zakonchilsya-sudom-v-pavlodare/

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