"Протестуют дома и ругаются с родителями": отправлять отличников на отдых предложили в Астане

Сегодня на заседании маслихата Астаны депутат Динара Байсеркина предложила выделять путевки в летние лагеря еще и отличникам, чтобы они могли отдохнуть от нагрузок, передает корреспондент NUR.KZ.

Касательно критериев для отправки школьников в летние лагеря, Динара Байсеркина отметила, что в школах должны выявлять ранние нарушения здоровья у детей – к примеру, нарушение осанки, которое еще не привело к сколиозу, или легкая миопия, которая еще не дошла до сильной близорукости или дальнозоркости.

Также, по ее мнению, летний отдых нужен и тем детям, у которых нет проблем со здоровьем, например, отличникам.

"У вас охват отдыхом детей – дети-сироты без попечения, дети из малообеспеченных семей. Ничего против не имею, замечательно, но где дети, которые отличники учебы, которым как никому нужен отдых? По принципу равный – равному, я считаю, мы не должны их обделять. Конечно, мы акцентируем внимание на них, но здоровых детей тоже нужно поддерживать.

Есть очень много отличников, которые грызут ногти, которые ведут скрытый протест дома, ругаются с родителями и т.д. Таких тоже через классных руководителей мы должны выявлять. Когда мы поднимали этот вопрос на родительских собраниях, родители многие были за то, чтобы активизировать эту деятельность. Я очень прошу по рабочей группе, давайте подойдем к этому серьезно – действительно, детей нужно выбирать, чтобы отправлять в лагерь", – заявила депутат.

Глава управления образования Касымхан Сенгазыев согласился с предложением и отметил, что нужно составить список таких школьников.

Напомним, 25 мая в этом году прозвенел последний звонок для казахстанских школьников. Однако в конце апреля сообщалось, что во всех казахстанских школах вместо последнего звонка пройдет единый классный час, посвященный завершению учебного года.

При этом вручение аттестатов и награждение знаками особого образца "Алтын белгі" выпускникам 11 (12) классов пройдет с 19 по 22 июня после завершения всех школьных экзаменов.

Вместе с тем казахстанским выпускникам запретили пышные мероприятия и банкеты, а также выезды на автомобилях в этом году. Таким раскладом были разочарованы не только сами школьники, но и их родители.

Позже министр просвещения Гани Бейсембаев сообщил, что 25 мая в школах Казахстана для 186 тысяч выпускников все же прозвенят последние звонки.