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К казахстанцам обратились с предупреждением из-за компании Astana Exchange

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Криптовалюта
Криптовалюта. Иллюстративное фото: pexels.com

Компания Astana Exchange, предоставляющая услуги по обмену криптовалюты, оказалась мошеннической, передает NUR.KZ со ссылкой на Международный финансовый центр "Астана" (МФЦА).

"Комитет МФЦА по регулированию финансовых услуг (AFSA) предупреждает общественность о том, что компания, называющая себя "Astana Exchange" и предлагающая услуги по обмену криптовалюты, является мошеннической.

Эта компания использует поддельную лицензию для оказания финансовых услуг. В результате проведенного анализа AFSA установил, что организация не зарегистрирована в МФЦА и не имеет действующей лицензии на оказание финансовых услуг. Таким образом, ее деятельность противоречит нормам актов МФЦА", - говорится в сообщении МФЦА на официальном сайте.

Комитет центра призвал казахстанцев проверять публичный реестр, содержащий подробную информацию о компаниях, лицензированных и/или зарегистрированных AFSA.

"Этот шаг важен для того, чтобы убедиться в том, что компания лицензирована, прежде чем пользоваться какими-либо финансовыми услугами или продуктами.

AFSA настоятельно рекомендует не отвечать ни на какие сообщения, касающиеся этого мошенничества, и ни при каких обстоятельствах не вступать в деловые отношения с данной компанией, а также не отправлять и не передавать деньги какой-либо стороне в связи с этим мошенничеством", - предупреждают граждан в МФЦА.

Напомним, в январе двух жителей столицы осудили за незаконный обмен криптовалюты. Сообщалось, что оборот от деятельности астанчан составлял 15 млрд тенге.

В марте жителя Астаны приговорили к 2,5 годам лишения свободы за незаконный обмен криптовалюты.

В конце 2023 года сотрудники АФМ задержали жителя Астаны, который предлагал услуги криптообменника на территории Казахстана, ежедневно рассылая в мессенджере объявление об осуществлении продажи или покупки необеспеченных цифровых активов.

По определению Investopedia, криптовалюта (крипта) - это цифровая или виртуальная валюта, защищенная криптографией, что делает ее подделку практически невозможной. Многие криптовалюты представляют собой децентрализованные сети, основанные на технологии блокчейна - распределенном цифровом реестре, управляемом разрозненной сетью компьютеров без единого центра.

Отличительной чертой криптовалют считают то, что они не выпускаются никаким центральным органом, что делает их теоретически невосприимчивыми к вмешательству со стороны правительства.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2107443-k-kazahstancam-obratilis-s-preduprezhdeniem-iz-za-kompanii-astana-exchange/

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