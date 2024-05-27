К казахстанцам обратились с предупреждением из-за компании Astana Exchange

Компания Astana Exchange, предоставляющая услуги по обмену криптовалюты, оказалась мошеннической, передает NUR.KZ со ссылкой на Международный финансовый центр "Астана" (МФЦА).

"Комитет МФЦА по регулированию финансовых услуг (AFSA) предупреждает общественность о том, что компания, называющая себя "Astana Exchange" и предлагающая услуги по обмену криптовалюты, является мошеннической.

Эта компания использует поддельную лицензию для оказания финансовых услуг. В результате проведенного анализа AFSA установил, что организация не зарегистрирована в МФЦА и не имеет действующей лицензии на оказание финансовых услуг. Таким образом, ее деятельность противоречит нормам актов МФЦА", - говорится в сообщении МФЦА на официальном сайте.

Комитет центра призвал казахстанцев проверять публичный реестр, содержащий подробную информацию о компаниях, лицензированных и/или зарегистрированных AFSA.

"Этот шаг важен для того, чтобы убедиться в том, что компания лицензирована, прежде чем пользоваться какими-либо финансовыми услугами или продуктами.

AFSA настоятельно рекомендует не отвечать ни на какие сообщения, касающиеся этого мошенничества, и ни при каких обстоятельствах не вступать в деловые отношения с данной компанией, а также не отправлять и не передавать деньги какой-либо стороне в связи с этим мошенничеством", - предупреждают граждан в МФЦА.

Напомним, в январе двух жителей столицы осудили за незаконный обмен криптовалюты. Сообщалось, что оборот от деятельности астанчан составлял 15 млрд тенге.

В марте жителя Астаны приговорили к 2,5 годам лишения свободы за незаконный обмен криптовалюты.

В конце 2023 года сотрудники АФМ задержали жителя Астаны, который предлагал услуги криптообменника на территории Казахстана, ежедневно рассылая в мессенджере объявление об осуществлении продажи или покупки необеспеченных цифровых активов.

По определению Investopedia, криптовалюта (крипта) - это цифровая или виртуальная валюта, защищенная криптографией, что делает ее подделку практически невозможной. Многие криптовалюты представляют собой децентрализованные сети, основанные на технологии блокчейна - распределенном цифровом реестре, управляемом разрозненной сетью компьютеров без единого центра.

Отличительной чертой криптовалют считают то, что они не выпускаются никаким центральным органом, что делает их теоретически невосприимчивыми к вмешательству со стороны правительства.