Top.Mail.Ru

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
День Победы
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Пьяного мужчину нашли лежащим на проезжей части в Астане

Опубликовано:

Группа мужчин на дороге в Астане
Группа мужчин на дороге. Скриншот: Telegram/ДП Астаны

Мужчину в Астане нашли в состоянии алкогольного опьянения лежащим на проезжей части. В столичном ДП сообщили, что ему была оказана медицинская помощь, передает NUR.KZ.

В Telegram-канале департамента полиции Астаны появилось видео, на котором некий мужчина лежит прямо на проезжей части без верхней одежды. Рядом с ним стоит группа людей, а происходящее снимает один из водителей, проезжавших мимо.

Мужчина на дороге в Астане
Мужчина на дороге. Кадр из видео: Telegram/ДП Астаны

В полиции прокомментировали случившееся.

"На канал "102" поступило сообщение о том, что мужчина в неадекватном состоянии лежит на проезжей части дороги по улице Кенесары. Сотрудниками полиции личность мужчины установлена. Он находился в алкогольном опьянении. В целях оказания медицинской помощи он доставлен в больницу", - гласит ответ.

На прошлой неделе в Астане был задержан другой житель города - мужчина громко звал некоего зайца, стоя на проезжей части. Его задержали патрульные полицейские. Позже его привлекли к административной ответственности за нарушение правил пешеходов и шумное поведение ночью.

В феврале пьяный житель Шымкента на автомобиле протаранил светофор и, сдавая назад, стукнулся об другую машину. При задержании он оправдывался тем, что выпил только кумыс. В другом случае тракторист в Кокшетау, которого ранее лишили права вождения на 7 лет, чистил дорогу в нетрезвом состоянии - манера его вождения встревожила полицейских.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2107398-pyanogo-muzhchinu-nashli-lezhashchim-na-ozhivlennoy-doroge-v-astane/

pixel

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.