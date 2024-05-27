Пьяного мужчину нашли лежащим на проезжей части в Астане

Мужчину в Астане нашли в состоянии алкогольного опьянения лежащим на проезжей части. В столичном ДП сообщили, что ему была оказана медицинская помощь, передает NUR.KZ.

В Telegram-канале департамента полиции Астаны появилось видео, на котором некий мужчина лежит прямо на проезжей части без верхней одежды. Рядом с ним стоит группа людей, а происходящее снимает один из водителей, проезжавших мимо.

Мужчина на дороге. Кадр из видео: Telegram/ДП Астаны

В полиции прокомментировали случившееся.

"На канал "102" поступило сообщение о том, что мужчина в неадекватном состоянии лежит на проезжей части дороги по улице Кенесары. Сотрудниками полиции личность мужчины установлена. Он находился в алкогольном опьянении. В целях оказания медицинской помощи он доставлен в больницу", - гласит ответ.

На прошлой неделе в Астане был задержан другой житель города - мужчина громко звал некоего зайца, стоя на проезжей части. Его задержали патрульные полицейские. Позже его привлекли к административной ответственности за нарушение правил пешеходов и шумное поведение ночью.

В феврале пьяный житель Шымкента на автомобиле протаранил светофор и, сдавая назад, стукнулся об другую машину. При задержании он оправдывался тем, что выпил только кумыс. В другом случае тракторист в Кокшетау, которого ранее лишили права вождения на 7 лет, чистил дорогу в нетрезвом состоянии - манера его вождения встревожила полицейских.