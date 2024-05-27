Top.Mail.Ru

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
День Победы
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Экзамены стартовали в казахстанских школах

Опубликовано:

Школьники сдают экзамены в аудитории
Парта. Иллюстративное фото: Uwe Anspach/Picture alliance/Getty Images

В школах Казахстана сегодня начался этап сдачи промежуточных и итоговых экзаменов, передает NUR.KZ со ссылкой на Минпросвещения. Некоторые школы от экзаменов освобождены из-за паводков.

По информации министерства просвещения Казахстана, до 31 мая пройдет экзамен по казахскому языку.

"Для 5-8, 10 классов до 31 мая пройдет экзамен по казахскому языку, точные даты сдачи экзамена учебные заведения устанавливают самостоятельно. Он состоит из двух частей: письменной и устной. Учащимся предстоит написать эссе, а также продемонстрировать свои навыки в чтении, разговорной речи и понимании текста", - сказано в сообщении министерства.

С 29 мая по 10 июня пройдут заключительные экзамены для учащихся 9 классов, а для 11-классников - с 28 мая по 11 июня. При этом, учащиеся 9 школ Актюбинской, 20 школ Атырауской и 5 школ Северо-Казахстанской областей освобождены от промежуточной и итоговой аттестации в связи с объявлением ЧС природного характера в данных регионах.

Всего итоговую аттестацию пройдут свыше 340 тысяч 9-классников, 11 класс завершают 186 тысяч выпускников.

Ранее в Минпросвещения ответили на вопрос, что будет, если ученики 5-8 и 10-х классов не смогут сдать экзамен по казахскому языку в конце года.

О планах ввести такой экзамен мы сообщали еще в прошлом учебном году. Сообщалось, что он будет проводиться в письменной и устной форме. Оценивать будут аудирование, говорение, чтение, письмо школьников.

Также сообщалось, что о дальнейшем изменении формата ЕНТ в Казахстане. По его словам, будет радикально пересмотрено содержание и сам подход организации теста.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2107395-ekzameny-startovali-v-kazahstanskih-shkolah/

pixel

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.