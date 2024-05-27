Экзамены стартовали в казахстанских школах

В школах Казахстана сегодня начался этап сдачи промежуточных и итоговых экзаменов, передает NUR.KZ со ссылкой на Минпросвещения. Некоторые школы от экзаменов освобождены из-за паводков.

По информации министерства просвещения Казахстана, до 31 мая пройдет экзамен по казахскому языку.

"Для 5-8, 10 классов до 31 мая пройдет экзамен по казахскому языку, точные даты сдачи экзамена учебные заведения устанавливают самостоятельно. Он состоит из двух частей: письменной и устной. Учащимся предстоит написать эссе, а также продемонстрировать свои навыки в чтении, разговорной речи и понимании текста", - сказано в сообщении министерства.

С 29 мая по 10 июня пройдут заключительные экзамены для учащихся 9 классов, а для 11-классников - с 28 мая по 11 июня. При этом, учащиеся 9 школ Актюбинской, 20 школ Атырауской и 5 школ Северо-Казахстанской областей освобождены от промежуточной и итоговой аттестации в связи с объявлением ЧС природного характера в данных регионах.

Всего итоговую аттестацию пройдут свыше 340 тысяч 9-классников, 11 класс завершают 186 тысяч выпускников.

Ранее в Минпросвещения ответили на вопрос, что будет, если ученики 5-8 и 10-х классов не смогут сдать экзамен по казахскому языку в конце года.

О планах ввести такой экзамен мы сообщали еще в прошлом учебном году. Сообщалось, что он будет проводиться в письменной и устной форме. Оценивать будут аудирование, говорение, чтение, письмо школьников.

Также сообщалось, что о дальнейшем изменении формата ЕНТ в Казахстане. По его словам, будет радикально пересмотрено содержание и сам подход организации теста.