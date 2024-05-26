Участок проспекта Туран перекрыли на день в Астане

В Астане на сегодня на день закрыли участок проспекта Туран для проведения работ с коллектором ливневой канализации, передает NUR.KZ со ссылкой на акимат столицы.

"В связи с проводимыми работами, связанными с коллектором, участок проспекта Туран от улицы Керей, Жанибек хандар до проспекта Улы Дала временно закрыт для движения автотранспорта в течение 26 мая. На месте работают коммунальные службы", – сообщили в акимате.

Отмечается, что данный коллектор по проспекту Туран собирает стоки дождевых вод, и канализационные отходы. Коллекторы ливневой канализации работают в полную мощность

При этом, по данным ведомства, работа коллектора перегружается из-за незаконных врезок со стороны частных застройщиков и ряда домов, в том числе, в канализацию выбрасываются бытовые вещи, стройматериалы и так далее. Сам объект был построен 16 лет назад.

"В данный момент в районе проспекта Туран ведется строительство еще одного магистрального канализационного коллектора. Его протяженность – 8 км, что больше протяженности существующего коллектора. Полное завершение магистрального канализационного коллектора планируется осенью текущего года", – добавили в акимате.

Сообщается, что в конце июня уже планируют запустить 1-ю очередь канализационного коллектора, который разгрузит систему ливневой канализации. Сейчас производится работа по установке и пусконаладке дополнительных насосов.

Напомним, вчера из-за проливных дождей затопило улицы в Астане. Судя по кадрам, снятым очевидцами, на некоторых участках из-за воды не было видно номерных знаков авто.

Ранее в акимате сообщали, что всего в этом году в столице планируют отремонтировать более 50 улиц общей протяженностью около 60 километров, провести ямочный ремонт на 200 улицах города и начать работы по нанесению дорожной разметки.

Помимо этого, с 26 апреля по 16 июля на участке от моста М3 до улицы Нажимеденова планируется частичное ограничение движения и сокращение полос движения по улице Калдаякова для выполнения работ по монтажу сборных железобетонных балок LRT.

До конца ноября полностью перекрыто движение по одному из участков на улице Сыганак – здесь будут строить одну из станций LRT. Для водителей будет недоступен участок от улицы Акмешит до улицы Туркестан в обе стороны.

Также из-за среднего ремонта дорог на участке проспекта Тауелсиздик в Астане до июня частично перекрыто движение.